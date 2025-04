Faut-il précommander la Nintendo Switch 2 ?

La Nintendo Switch 2 arrive enfin sur le marché, avec une sortie mondiale prévue le 5 juin 2025. Après des mois de rumeurs et de spéculations, Nintendo a dévoilé sa nouvelle console lors d'une présentation Nintendo Direct le 2 avril dernier. Alors que les précommandes s'ouvrent sont ouvertes partout dans le monde, la question se pose : faut-il sauter le pas dès maintenant ou attendre ?

Un prix élevé mais un investissement sur le long terme

Le prix de lancement de la Nintendo Switch 2 est fixé à 469,99€ pour la version standard, et 509,99€ pour le bundle incluant Mario Kart World. C'est un investissement conséquent, surtout quand on sait que les jeux first-party Nintendo seront vendus entre 70 et 80€ en version numérique. Néanmoins, ces jeux sont déjà proposés par les revendeurs en version physique à une soixantaine d'euros, et les prix continueront à baisser au fil des années sur le marché de l'occasion.

Cependant, il faut replacer cet investissement dans son contexte : la Switch originale est sortie il y a 8 ans et Nintendo a tendance à proposer des cycles de vie très longs pour ses consoles. Contrairement aux autres fabricants qui renouvellent leurs machines tous les 5-6 ans, Nintendo fait durer ses plateformes. Un achat aujourd'hui pourrait donc vous accompagner pour les 7 à 8 prochaines années.

De plus, même si le prix de lancement semble élevé, il est peu probable que des baisses significatives interviennent rapidement. Nintendo est connu pour maintenir ses prix sur la durée, et les réductions substantielles n'apparaissent généralement que plusieurs années après le lancement.

Pour ceux qui n'ont pas encore de Switch : une opportunité en or

Si vous n'avez jamais possédé de Nintendo Switch, la Switch 2 représente une excellente porte d'entrée dans l'univers Nintendo. Voici pourquoi :

Un catalogue rétrocompatible immense : La Switch 2 sera compatible avec la grande majorité des jeux physiques et numériques de la Switch originale. Vous aurez donc accès à un catalogue de milliers de jeux dès le premier jour, dont beaucoup sont désormais disponibles à prix réduit, surtout en occasion.

Des améliorations techniques pour les anciens jeux : Nintendo a prévu trois façons d'améliorer les jeux Switch originaux sur la Switch 2 :

Des mises à jour gratuites pour certains jeux qui amélioreront leurs performances

Des packs d'amélioration payants "Nintendo Switch 2 Edition" pour certains titres, offrant une meilleure qualité d'image, de meilleurs framerates et même des fonctionnalités supplémentaires

Des performances naturellement améliorées grâce au matériel plus puissant

Une console techniquement plus cohérente : Contrairement à la Switch originale qui était déjà techniquement dépassée à sa sortie, la Switch 2 propose des spécifications plus en phase avec son époque. Elle supportera la 4K en mode docké, des framerates jusqu'à 120 FPS, le HDR, le ray tracing et même le DLSS. Dans certains cas, elle pourrait même surpasser la Xbox Series S en termes de performances graphiques avec une bonne optimisation.

Pour les possesseurs de Switch : faut-il upgrader immédiatement ?

Si vous possédez déjà une Nintendo Switch, la question est plus nuancée et dépend de plusieurs facteurs. Votre fréquence d'utilisation actuelle est un élément déterminant : si votre Switch prend la poussière depuis des mois, l'achat d'une nouvelle console à 470€ n'est peut-être pas justifié. En revanche, si vous l'utilisez quotidiennement, l'upgrade pourrait valoir le coup pour profiter des améliorations techniques et des nouvelles fonctionnalités.

La patience pourrait être récompensée dans ce cas précis. Nintendo a l'habitude de sortir des versions améliorées de ses consoles à mi-cycle. Une hypothétique "Switch 2 OLED" pourrait faire son apparition dans 2-3 ans, offrant un meilleur écran et peut-être d'autres améliorations. D'ici là, la première version de la Switch 2 pourrait avoir légèrement baissé de prix. Attendre pourrait être judicieux si vous n'êtes pas pressé, d'autant plus que pendant encore 1 à 2 ans, de nombreux jeux continueront de sortir sur la Switch originale en plus de la Switch 2. Vous ne serez donc pas immédiatement privé de toutes les nouveautés si vous décidez d'attendre.

Une console moins familiale qu'il n'y paraît ?

Un élément à considérer est que la Switch 2 semble s'orienter vers un public légèrement plus mature que sa prédécesseure. Plusieurs indices pointent dans cette direction. Nintendo a annoncé des partenariats avec des éditeurs tiers pour porter des jeux comme Cyberpunk 2077, Hitman World of Assassination, The Duskbloods et Borderlands 4 sur la Switch 2. Ces titres visent clairement un public adulte et s'éloignent de l'image familiale traditionnellement associée à Nintendo. C'est génial pour le back catalogue qui promet d'être énorme, mais c'est moins attrayant pour le public plus jeune surtout que la console coûte cher.



La Switch 2 pourrait être moins adaptée aux plus jeunes enfants que ne l'était la Switch originale. Les parents qui envisagent d'acheter la console pour leurs enfants devraient prendre en compte cette orientation plus mature, tant au niveau du catalogue, de la politique tarifaire et des fonctionnalités sociales en ligne. La Switch 2 semble vouloir séduire un public plus large, incluant des joueurs plus âgés qui recherchent des expériences de jeu plus sophistiquées.

Des alternatives à considérer

Si le prix de la Nintendo Switch 2 vous freine, plusieurs alternatives méritent votre attention. La Xbox Series S, disponible à 299€ sur Amazon, offre un excellent rapport qualité-prix pour les jeux modernes. Associée au Game Pass (enciron 20€/mois), elle donne accès à des centaines de jeux, y compris les nouveautés Microsoft dès leur sortie.

Le cloud gaming constitue une autre option intéressante. GeForce NOW de NVIDIA permet d'accéder à plus de 2000 titres sans investir dans du matériel coûteux, tandis que Shadow PC offre un PC Windows complet dans le cloud, idéal pour utiliser des mods ou des applications tierces. Ces services nécessitent cependant une connexion internet stable et fiable.

Les appareils Apple comme le Mac et l'iPhone peuvent également servir de plateformes de jeu, notamment via l'App Store et Apple Arcade (7€/mois). Toutefois, leur catalogue reste plus limité, particulièrement pour les jeux AAA, et les titres sont souvent plus chers avec moins de promotions qu'ailleurs. Avec une manette et des émulateurs, l'option reste à considérer pour jouer à d'anciens jeux.

Conclusion : précommander ou attendre ?

Si vous n'avez jamais eu de Switch, la précommande peut être justifiée. Vous aurez accès à un immense catalogue dès le départ et pourrez profiter des nouveautés à venir. L'investissement sera rentabilisé sur plusieurs années, et vous pourrez découvrir à la fois les classiques de la Switch originale dans de meilleures conditions et les nouveaux titres exclusifs à la Switch 2.

Pour ceux qui possèdent déjà une Switch, à moins d'être un fan inconditionnel ou d'avoir des besoins spécifiques comme jouer à Metroid Prime 4 dans les meilleures conditions, attendre quelques mois voire un an pourrait être plus sage. Vous pourriez bénéficier de bundles plus intéressants lors des périodes promotionnelles, même si les réductions sur le prix de la console elle-même resteront probablement limitées.

Si vous êtes sensible au prix, considérez la Xbox Series S comme alternative, surtout si la portabilité n'est pas essentielle pour vous et que vous privilégiez l'accès à un large catalogue de jeux à moindre coût. Cette option représente un excellent compromis pour les joueurs au budget limité qui ne sont pas particulièrement attachés à l'écosystème Nintendo.

Dans tous les cas, la Nintendo Switch 2 s'annonce comme une évolution significative par rapport à son prédécesseur, avec des améliorations techniques substantielles et de nouvelles façons de jouer et de communiquer. Que vous décidiez de précommander ou d'attendre, elle promet d'offrir des expériences de jeu uniques que seul Nintendo sait créer, tout en se positionnant comme une console plus mature et techniquement plus compétitive que sa devancière. C'est bien parce que la Switch et le jeux Nintendo sont uniques que la console a autant de succès ; il n'y a pas de concurrence à l'entreprise japonaise.

Précommander la Nintendo Switch 2

La console est généralement disponible à 439,99€ seule et à 499,99€ avec Mario Kart World en édition numérique. Voici les meilleures offres :

