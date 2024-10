Cyberpunk 2077 annoncé sur Mac pour 2025 !

Plus fort que l'annonce des nouveaux MacBook Pro M4, voilà que le jeu Cyberpunk 2077 est officiellement prévu pour les ordinateurs d'Apple.



Lors d'un pseudo keynote, Apple a annoncé que Cyberpunk 2077 sera l'un des prochains titres AAA à sortir sur les nouveaux MacBook Pro M4, aux côtés d'autres jeux récents comme Assassin’s Creed Shadows et Resident Evil 2, qui devraient également arriver sur macOS avant la fin de l'année.

Cyberpunk 2077 arrive chez Apple

Dans sa vidéo de près 17 minutes, la firme a détaillé de long en large les nouveaux MacBook Pro M4, mettant notamment en avant les capacités de jeu sur ces machines. La vidéo a révélé que Cyberpunk 2077 est prévu pour arriver sur Mac au début de 2025, de quoi attirer des joueurs exigeants.

Apple explique que les nouveaux MacBook Pro 2024 sont conçus pour offrir une expérience de jeu immersive, en particulier pour un titre aussi exigeant visuellement que Cyberpunk 2077. Après un départ raté, la faute à de nombreux bugs, le jeu d'action en monde ouvert de CD PROJEKT RED a épaté la galerie avec des graphismes et un level-design incroyables, intégrant des fonctionnalités graphiques avancées telles que le path tracing, l'audio spatial et la génération d'images par seconde, sans oublier le bien connu ray-tracing. De quoi donner vie à des environnements et des personnages saisissants, dans la ville dystopique de Night City.

On notera d'ailleurs que la génération d’images (frame generation), ne fait actuellement pas partie de l’API graphique MetalFX.



Reste à savoir sur quels Mac ? L'éditeur a confirmé une sortie sur Mac Apple Silicon, sans préciser les modèles. On sait que seuls les puces M3 et M4 supportent le ray-tracing, mais il ne serait pas surprenant que les modèles Max aient l'exclusivité. En tout cas, c'est un joli coup d'Apple, qui prouve qu'on n'a plus besoin d'acheter une carte graphique GeForce pour jouer sur ordinateur.

Vous pouvez visionner le segment de jeu de l'annonce du MacBook Pro M4 à partir de la 10ème minute dans la vidéo ci-dessous :

Pour mémoire, voici l'histoire de Cyberpunk 2077 :

L'histoire de Cyberpunk 2077 (jeu d'action RPG) se déroule sur Terre en 2077 dans la ville futuriste de Night City, en Californie. Dans ce monde futuriste où règnent la pauvreté et les inégalités, l'influence des mégacorporations est abondante, celles-ci ayant pris le dessus sur les gouvernements et dictant leur loi. Dans cet univers, la population est sous l'emprise de la technologie (implants technologiques divers permettant d'augmenter les capacités du corps humain). L'utilisation excessive de toutes ces technologies entraîne une sorte de dépendance chez certains individus, lesquels perdent le contrôle d'eux-mêmes et deviennent agressifs.

Qui attend la sortie sur Mac de Cyberpunk 2077 ?