Apple annonce Metal 4 et plein de nouveaux jeux sur Mac

Lors du keynote de la WWDC 2025 d'hier soir, Apple a mis l'accent sur le jeu, notamment sur Mac, dévoilant l'application Apple Games comme pilier de son écosystème "gaming". Cette application constitue une destination unique pour les joueurs, intégrant les titres Apple Arcade, des jeux tiers, de nouvelles fonctionnalités multijoueurs et un onglet Bibliothèque dédié pour un accès facile à la collection de jeux d'un utilisateur. Bien que le keynote ait largement mis en avant les mises à jour d'interface unifiée Liquid Glass d'Apple sur ses plateformes — macOS, iOS, iPadOS, et plus encore — elle a consacré un temps notable à souligner les avancées dans le domaine du jeu sur Mac, signalant un engagement continu à renforcer les capacités de jeu de la plateforme.

Metal 4 pour aller plus loin

Un point fort a été l'introduction de Metal 4 dans macOS Tahoe, la dernière API graphique d'Apple, conçue pour améliorer les performances des jeux grâce à des technologies de rendu de pointe. Metal 4 apporte des fonctionnalités telles que l'interpolation de trames MetalFX, qui fluidifie les visuels pour une expérience plus fluide, et le débruitage MetalFX, qui améliore la qualité de l'image tout en maintenant des fréquences d'images élevées. Ces améliorations visent à rendre le jeu sur Mac plus impressionnant visuellement et techniquement robuste, répondant ainsi aux critiques de longue date concernant les capacités de jeu de la plateforme.

La liste des nouveaux jeux

Apple a également présenté une liste de jeux de premier plan à venir sur macOS Tahoe, incluant Crimson Desert, InZOI, Cyberpunk 2077, Cronos: The New Dawn, Architect: Land of Exile, Lies of P: Overture, HITMAN World of Assassination, EVE Frontier et Where Winds Meet. Cette sélection, bien que non exhaustive, reflète un mélange d'aventures en monde ouvert ambitieuses, d'expériences narratives et de titres remplis d'action, visant à séduire un large public.



Au-delà des titres annoncés, d'autres jeux sont également prévus sur Mac. Sniper Elite 5 est confirmé pour un lancement sur Mac, iPhone et iPad au premier trimestre 2026. Nous étions les premiers à vous en parler. Cependant, certains titres restent insaisissables. Dead Island 2, mis en avant dans les graphismes promotionnels de jeu du WWDC pour la deuxième année consécutive, n'a toujours pas de date de sortie confirmée. De même, Cyberpunk 2077, bien qu'inclus dans la liste du keynote, n'est pas encore disponible sur Mac. Un autre titre, le jeu de tir d'extraction Escape from Duckov, est prévu pour une sortie sur le Mac App Store et Steam, mais aucune fenêtre de lancement spécifique n'a été fournie. Apple doit certainement presser les développeurs à accélérer.



Voici la liste des jeux annoncés sur Mac :