RoboCop: Rogue City prépare son lancement sur Mac (+ avis)

RoboCop: Rogue City débarque sur Mac via le Mac App Store le 30 avril, offrant aux joueurs l’opportunité d’incarner le légendaire héros mi-homme, mi-machine, 100 % policier, chargé de rendre la justice dans les rues gangrenées par le crime de Detroit. Aperçu pour la première fois sur Mac lors de la WWDC 2024, le jeu était depuis resté dans l’ombre, nous poussant à nous demander où en étaient les jeux AAA annoncés.

Découvrez RoboCop: Rogue City

Ce jeu de tir à la première personne, inspiré de la saga "RoboCop", plonge les joueurs dans la peau d’Alex Murphy, le flic-robot emblématique, au cœur d’une intrigue originale se déroulant entre les films 2 et 3 de la saga.

Armé de l’iconique Auto-9 ou de l’une des 20 autres armes disponibles, vous devrez éradiquer les criminels dans une aventure explosive, tout en exploitant vos capacités cybernétiques améliorables et votre force robotique surhumaine. En tant qu’officier ultime, vous disposez des outils nécessaires pour faire régner l’ordre par tous les moyens, qu’il s’agisse de traquer des suspects dans des fusillades intenses ou de mener des interrogatoires pour déjouer les plans des malfrats. Le gameplay mêle action brutale et investigation, vous laissant libre d’explorer des zones ouvertes et de remplir vos objectifs selon votre propre sens de la justice. Attention toutefois : vos décisions influencent le destin des citoyens et l’issue de votre mission.



L’histoire, inédite dans l’univers de RoboCop, place Detroit sous la menace d’une vague de crimes et d’un nouvel ennemi prêt à semer le chaos. Votre enquête vous entraîne au cœur d’un projet obscur, dans un récit qui fait le pont entre les films "RoboCop 2" et "RoboCop 3". De quoi retrouver des lieux emblématiques et des personnages familiers de la franchise, sublimés par le retour de Peter Weller, l’acteur original, qui prête à nouveau sa voix au cyber-policier.

Notre avis sur RoboCop

Initialement lancé en novembre 2023 sur PS5, Windows et Xbox Series X/S, le jeu a conquis les critiques avec une note moyenne de 7,5/10 sur toutes les plateformes.



Le titre de Nacon alterne entre des niveaux linéaires où l'ennemi est chargé et des zones bac à sable incarnant les directives de RoboCop : Servir, Protéger, Soutenir. Patrouillez dans les rues sordides de Détroit et accomplissez des missions secondaires, allant de la distribution d'amendes à la rééducation d'un informateur toxicomane. Des moments mémorables, comme RoboCop au bureau des plaintes, mêlent humour et action. Des quêtes annexes, comme la restitution d'une montre volée, offrent des pauses poignantes entre les fusillades. La campagne de 17 heures propose un système de niveaux simple, améliorant les compétences de combat et de dialogue. Malgré quelques imperfections et bugs, ce retour aux films d'action des années 80 capture fidèlement le charme et l'univers de RoboCop. Un jeu AA solide, amusant, violent mais qu'on ne fera pas deux fois.

Un prix AAA pour un jeu AA

Proposé à 69,99 €, "RoboCop: Rogue City" est disponible en précommande sur l’App Store. Pour plonger dans cette lutte pour la justice, vous aurez besoin d’un Mac équipé d’une puce M1 ou plus récente, tournant sous macOS Sonoma ou une version ultérieure. Un jeu de grande qualité qui rejoint les récents Control, Assassins's Creed Shadows et autre Resident Evil 3 Remake.

Télécharger le jeu RoboCop: Rogue City