Assassin's Creed Shadows repousse (encore) sa sortie au 20 mars 2025

Le prochain opus de la saga Assassin's Creed se fait attendre. Après un premier report annoncé en septembre dernier, Ubisoft vient d'annoncer que Assassin's Creed Shadows sortira finalement le 20 mars 2025, soit cinq semaines plus tard que prévu initialement. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de l'éditeur de proposer des jeux plus aboutis, notamment après les critiques reçues sur Star Wars Outlaws.

Un développement sous le signe de la qualité

Marc-Alexis Côté, le producteur exécutif du jeu, met en avant l'importance des retours de la communauté dans cette décision : "Chaque semaine a apporté des retours constructifs de la communauté". L'objectif est clair : exploiter ce temps supplémentaire pour peaufiner l'expérience de jeu dès le lancement. Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, confirme cette approche en soulignant l'ambition de créer "l'opus Assassin's Creed le plus ambitieux de la franchise".



Les premiers fruits de ce travail supplémentaire sont déjà visibles à travers de récentes vidéos de gameplay. Les développeurs ont notamment retravaillé le système de parkour de Naoe, l'un des protagonistes, pour le rendre plus subtil et moins automatique. Les séquences d'infiltration et de combat ont également fait l'objet d'améliorations significatives. Ce sont en tout cas des promesses qu'il faudra vérifier et confirmer lors de la sortie du jeu.

Dans une note plus positive, Ubisoft a profité de cette annonce pour dévoiler des détails sur le premier DLC du jeu : "La Traque sur Awaji". Cette extension, offerte en bonus de précommande, promet plus de 10 heures de contenu additionnel dans une nouvelle région, l'île japonaise d'Awaji. Les joueurs pourront y découvrir un nouveau type d'arme, des équipements inédits et de nouvelles compétences.

Les fans devront donc patienter jusqu'au 20 mars 2025 pour découvrir les aventures de Yasuke et Naoe dans ce nouveau chapitre qui s'annonce comme un tournant majeur pour la franchise Assassin's Creed. Il s'agit un peu du jeu de la dernière chance pour Ubisoft qui est de plus en plus mal en point financièrement. Ce nouveau report est aussi le signe que l'entreprise française ne veut pas rater ce lancement.

Assassin's Creed Shadows sortira désormais le 20 mars 2025. pic.twitter.com/70wGT7xiGc — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) January 9, 2025

Pour rappel, le jeu sortira sur Mac Apple Silicon en même temps que sur consoles et PC. Le potentiel succès d'Assassin's Creed Shadows est aussi importante pour la plateforme Mac, qui pourrait gagner en popularité et crédibilité auprès des développeurs. De là à dire que le Mac va devenir une véritable console de jeu, il n'y a qu'un pas.



