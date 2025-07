Grosses promotions sur les jeux Resident Evil sur Mac et iPhone ! (jusqu'à -75%)

Capcom frappe fort cet été avec une promotion exceptionnelle sur sa célèbre franchise de survival horror. Jusqu'à la mi-août, cinq jeux emblématiques de la série Resident Evil voient leurs prix chuter drastiquement sur l'App Store Mac, avec des réductions atteignant parfois les 75%.

Qu'est-ce que Resident Evil ?

Resident Evil, connu sous le nom de Biohazard au Japon, est une série de jeux vidéo d'horreur de survie créée par Capcom en 1996. La franchise plonge les joueurs dans des univers peuplés de zombies, de créatures mutantes et d'organisations secrètes maléfiques. Mélangeant action, énigmes et atmosphère angoissante, ces jeux ont défini le genre du survival horror et comptent parmi les séries les plus influentes du jeu vidéo. Avec plus de 140 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Resident Evil s'est également décliné en films, séries et romans, devenant un véritable phénomène culturel.

Des prix cassés sur l'écosystème Apple

L'offre phare de cette promotion concerne Resident Evil Village, disponible exclusivement sur Mac, qui chute de 39,99€ à seulement 9,99€, soit une réduction de 75%. Cette version Mac ne donne pas accès aux versions iOS et iPadOS, mais intègre le support des manettes et un système de succès dédié.

Les autres titres adoptent une approche universelle, fonctionnant sur l'ensemble des appareils Apple compatibles. Tous proposent des versions d'essai gratuites, débloquables via un achat intégré :

Les DLC accompagnant ces jeux bénéficient également de réductions substantielles, permettant aux joueurs d'accéder à l'expérience complète à prix réduit. Cette approche aggressive de Capcom pourrait bien inciter d'autres éditeurs à suivre cette voie sur l'App Store Mac, confirmant l'attractivité croissante de l'écosystème Apple pour les développeurs de jeux AAA.

Cette promotion illustre parfaitement l'évolution du gaming sur Mac depuis l'arrivée des puces Apple Silicon. Capcom mise clairement sur la plateforme en proposant des versions natives optimisées, exploitant pleinement les performances des processeurs M1, M2, M3 M4. La compatibilité universelle de la plupart des titres permet aux utilisateurs de basculer seamlessly entre leur Mac, iPhone et iPad, créant une expérience de jeu continue particulièrement appréciable pour les titres narratifs comme ceux de Resident Evil. Notez que sur iPhone et iPad, il vous faudra au minimum une puce A17 Pro pour profiter pleinement de ces titres.