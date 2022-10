Resident Evil Village est disponible sur le Mac App Store pour 47.99 €

En ce 28 octobre, c'est un grand jour pour Capcom et pour Apple. Le jeu Resident Evil 8 Village est enfin disponible sur le Mac App Store. À l'aide de Metal 3 et d'un Mac M1 ou M2, il doit être possible d'avoir une expérience de jeu digne de certains PC axés sur le gaming. Un premier avis vient de tomber.

Resident Evil 8 s'invite sur Mac

À partir d'aujourd'hui, Resident Evil Village est disponible sur le Mac App Store. Pour acheter le jeu, il faut posséder un Mac Apple Silicon (M1 ou M2) qui tourne sous macOS Monterey ou macOS Ventura. Le jeu pèse 27.4 Go et est vendu au prix de 47.99 €.



Annoncé à voix haute par Apple lors de la WWDC 2022, le jeu de Capcom est le tout premier à bénéficier des avantages de Metal 3, la dernière API d'Apple optimisée pour le gaming. De grosses performances pour une demande en ressources moins importante, tel est le pari d'Apple pour attirer les éditeurs et accueillir de nombreux AAA (gros jeux) sur sa plateforme.



Avec Metal 3, Apple promet du Ray Tracing, mais également de l'upscaling et de l'anti-aliasing grâce à MetalFX Upscaling. Des chargements pus rapides sont aussi prévus au programme.



Le rédacteur John Voorhees de MacStories a eu la chance d'essayer le jeu en avant-première depuis quelques jours et nous donne ses premières impressions manette en main. À première vue, Metal 3 est impressionnant.

Un test plus que convaincant

Sur un Mac Studio M1 Max et un Studio Display en résolution élevée 2560 x 1440, Resident Evil Village a réussi à se maintenir entre 60 et 70 images par seconde. Une petite baisse est survenue lors d'une scène assez intense, mais rien de méchant.



En activant MetalFX Upscaling, le jeu réussi à rester au-dessus des 60 FPS, même en augmentant d'autres paramètres comme la qualité du maillage et certains atouts d'affinage.



En revanche, lorsque l'on pousse la résolution à 2860 x 1620, le nombre de FPS chute et se stabilise vers les 50. Une fois de plus, l'activation de MetalFX Upscaling permet de retourner tutoyer les 60 FPS de manière stable.



En passant l'option de "qualité" à "performance", il est même possible de faire tourner le jeu à 60 FPS avec une résolution de 3840 x 2160. Preuve que Metal 3 en a dans le ventre.



Pour finir, un test a été effectué sur un MacBook Air M1. Un test concluant même si le jeu se stabilise seulement vers les 30 FPS lorsque l'on commence à muscler les réglages. Néanmoins, l'expérience reste très bonne même si elle semble, en toute logique, plus agréable sur machine fixe que sur machine portable.

L'avis définitif de John Voorhees sur ce premier jeu Metal 3 :

Metal 3 est prometteur. Avec un seul jeu de renom qui en profite en ce moment, il est trop tôt pour juger de son impact sur les jeux Mac, mais c'est un pas dans la bonne direction. Espérons que d'autres éditeurs de jeux adopteront la technologie et apporteront bientôt leurs jeux sur le Mac.

N'oublions pas le DLC Shadow of Rose qui est, lui aussi, disponible à partir d'aujourd'hui. Un DLC qui doit arriver un peu plus tard sur le Mac App Store justement.



Si à l'avenir, Apple réussi à attirer d'autres jeux populaires sur Mac, envisageriez-vous de tenter l'expérience ?



Pour rappel, No Man's Sky et Grid Legends sont les deux prochains opus attendus sur le Mac App Store grâce à Metal 3.

Resident Evil Village