Le très cher Resident Evil 4 Remake est de sortie sur App Store !

L'une des stars du keynote Wonderlust était sans aucun doute Resident Evil 4 Remake, annoncé en grande pompe par Capcom lors de l'évèenemtn dédié aux iPhone 15. Spécialement conçu pour la nouvelle puce A17 Pro qui équipe les téléphones haut de gamme d'Apple, le jeu était très attendu après un retour réussi sur PS4/PS5, Xbox X/S et PC.



En parallèle de Resident Evil Village sur iPhone et iPad (puce M1 minimum), nous ne pouvons que vous recommander RE4 Remake, si vous en avez les moyens. En effet, outre les 1 229 € pour un iPhone 15 Pro de base, il faut ajouter 69 € pour s'offrir le portage mobile (après promotion de lancement). Mais ce chef-d'œuvre d'aventure/horreur les vaut bien !

Resident Evil 4 est de retour sur mobile

Les joueurs les plus assidus (et / ou anciens) savent que Resident Evil 4 a déjà fait une apparition sur l'App Store, c'était en 2009. Il s'agissait du jeu original de la PS2, porté sans grand effort par Capcom. Cette fois, les développeurs japonais nous offrent une version complètement retravaillée, avec toujours l'inimitable Leon Kennedy en vedette.

Six ans se sont écoulés depuis la catastrophe biologique de Raccoon City. L'agent Leon S. Kennedy, l'un des survivants du drame, est envoyé secourir la fille du président qui a été kidnappée. Son enquête le mène jusqu'à un village européen isolé, dont les habitants cachent un effroyable secret. Et ainsi se lève le rideau d'une histoire de sauvetage audacieux et d'horreur atroce, où se mêlent vie, mort, terreur et catharsis.

Bon à savoir, Resident Evil 4 Remake commence par un téléchargement obligatoire de 12 Go de données sur iPhone 15 Pro, ce qui donne une taille d'installation totale d'environ 31 Go. Cette taille varie selon les plateformes, le jeu occupant environ 65 Go sur macOS. Une fois que vous avez fait de la place, vous pouvez commencer à jouer !

Notre avis sur Resident Evil 4 Remake sur iPhone 15 Pro

Avec un gameplay modernisé, une histoire revisitée et des graphismes ultra détaillés, Resident Evil 4 est probablement l'un des meilleurs jeux mobiles de tous les temps. N'ayons pas peur des mots.



Grâce au "RE Engine", moteur propriétaire de Capcom introduit avec Resident Evil 7 (et qu'on retrouve dans le test de Resident Evil Village), ce remake est véritablement sublimé avec des décors et des jeux de lumière saisissants, qui apporte une profondeur supplémentaire à la direction artistique très sombre de cet opus. Le ray-tracing n'est évidemment pas étranger à tout cela. Bien que discret, il apporte du réalisme à l'aventure, tout comme de nombreuses nouvelles animations et la gestion des collisions largement retravaillée. Regardez Leon tenir son flingue selon la distance qui le sépare d'un ennemi ou tout simplement respirer, et vous comprendrez. Malgré une qualité graphique indéniable, on regrette que le jeu ne tourne pas en 60 Hz (encore moins de 120 Hz), il faut se contenter de 30 images par seconde.



Pour ce qui est du gameplay, il est fidèle au titre paru sur PlayStation 2 dans l'esprit, mais modernisé avec juste ce qu'il vous faut pour le rendre plus nerveux, plus jouissif. L'écran tactile est bien géré, mais préférez une manette MFi (ou PlayStation / Xbox) pour plus de confort (ou le combo clavier + souris sur Mac). Le mieux est une manette Backbone One ou une GameSir G8.



iPhone 15 Pro oblige, le port USB-C offre la possibilité de profiter de RE4 sur un écran externe. Dans tous les cas, jouer dans le noir apporte un surplus de frissons, avec le son assez fort.



Pour ne rien gâcher, tout ce qu'on aimait de l'original est là, à l'exception d'un boss que l'on n'a pas vu. Le scénario est toujours aussi bon, et la durée de vie excellente avec une vraie rejouabilité. Comptez plus de 20 heures pour le terminer tranquillement la première fois.

Télécharger Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake nécessite iOS 17 ou une version ultérieure avec une puce A17 Pro sur iPhone (donc seulement les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max pour l'instant), iPadOS 17 avec une puce M1 ou une version ultérieure sur iPad, et macOS 13.0 avec une puce M1 ou une version ultérieure sur Mac.

Le problème reste donc le prix, car Resident Evil 4 Remake coûte actuellement 29,99 € (puis 69,99 € après la fin de la promotion de lancement) et le pack DLC supplémentaire (pour passer en version Deluxe) coûte 19,99 €. Mais à ce prix, vous pourrez jouer sur iPhone, iPad et Mac. Les développeurs ont brillamment tiré partie des API Metal 3 et MetalFX d'Apple, le jeu est superbe.

Télécharger le jeu Resident Evil 4