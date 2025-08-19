PushSB : la nouvelle perle mobile pour les fans de skateboard !

PushSB, un simulateur de skateboard signé du développeur indépendant Timothy Misagal, s'est rapidement taillé une place dans le monde du jeu mobile, atteignant récemment la 11e position des classements. Bien que le skateboard soit un sport excitant mais risqué dans la vraie vie, sa version virtuelle sur mobile est moins courante, rendant l'ascension de PushSB remarquable. Une découverte parfaite pour finir l'été.

PushSB est déjà plutôt complet

Contrairement aux titres emblématiques de Tony Hawk, ce jeu propose une approche réaliste du genre, adaptée au mobile avec des commandes tactiles intuitives rappelant Perfect Grind ou même True Skate. Le point fort de PushSB réside donc dans ses commandes par glissement précis, permettant d'exécuter des figures comme des manuals, des power slides, des grinds, des ollies et des kickflips avec facilité. Ces mécaniques, associées à une physique réaliste, offrent une expérience de skateboard vraiment bluffante sur notre iPhone 16 Pro de test.



Bien que ses graphismes low-poly ne soient pas les plus éclatants du genre, ils privilégient des animations fluides et des environnements détaillés, plongeant les joueurs dans des cartes explorables remplies de spots cachés et de défis. Chaque carte propose un terrain de jeu unique, favorisant une créativité sans fin.

Un jeu choyé

Le développeur a de grands projets pour PushSB, avec des mises à jour récentes introduisant de nouvelles cartes, des mécaniques affinées et des améliorations de l'interface. Les fonctionnalités à venir promettent d'élever le jeu : un mode multijoueur pour des compétitions mondiales, des défis variés comme des contre-la-montre et des concours de figures, des options de personnalisation de personnages, et de nouvelles cartes pour enrichir l'univers du skateboard. Ces ajouts visent à transformer PushSB d'une curiosité indépendante en un succès mobile total, de quoi faire oublier des classiques comme Tony Hawk's Shred Session,

À télécharger !

PushSB séduit un public avide d'un skateboard authentique sur mobile. Sa conception entièrement pensée pour le mobile, avec des commandes réactives et une physique réaliste, est son grand point fort. Si vous aimez ce sport, rejoignez une communauté dynamique pour maîtriser des figures et explorer des cartes vivantes.



Un jeu premium disponible pour moins de 6 euros sur App Store pour iOS et Play Store pour Android.

Télécharger PushSB à 5,99 €