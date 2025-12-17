Netflix annonce un jeu FIFA exclusif pour la Coupe du Monde 2026

Netflix surprend tout le monde en ressuscitant la licence FIFA, deux ans après sa rupture retentissante avec Electronic Arts. Le géant du streaming vient d'annoncer le développement d'un nouveau jeu de football qui sortira juste avant la Coupe du Monde 2026. Une stratégie audacieuse pour Netflix Games, qui continue de se développer discrètement sur iPhone, iPad et Apple TV.

Un FIFA version accessible

Exit les simulations ultra-complexes d'EA Sports FC. Netflix mise sur une approche radicalement différente avec ce nouveau titre développé par Delphi Interactive. Le jeu promet une prise en main immédiate, jouable directement depuis votre smartphone iOS ou via l'app Netflix sur Apple TV. Pas besoin de manette externe : votre iPhone fait office de contrôleur, et on imagine qu'on pourra aussi jouer avec une manette.

Alain Tascan, président des jeux chez Netflix, résume l'ambition : "Nous voulons ramener le football à ses racines avec quelque chose que tout le monde peut jouer d'une simple pression sur un bouton." Une philosophie qui contraste avec la complexité croissante des jeux de football actuels et qui pourrait séduire un public plus large, notamment les utilisateurs d'iPhone peu familiers avec les simulations sportives traditionnelles. Comme FC d'EA Sports, Netflix cherche à créer un énième jeu casual qui ne ravira pas les fans les plus experts du football.

Netflix Games accélère discrètement

Cette annonce intervient alors que Netflix multiplie les investissements dans le gaming, avec notamment des discussions pour racheter les studios de Warner Bros Discovery. Le service compte déjà plusieurs dizaines de jeux mobiles de qualité, tous accessibles sans publicité ni achat intégré pour les abonnés. Sur iOS, l'intégration reste fluide même si la visibilité demeure limitée.

Le timing choisi pour la sortie, à l'approche du Mondial 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, vise à capter l'attention d'un large public. Reste à voir si cette version mobile saura convaincre les fans historiques de FIFA, habitués aux productions annuelles d'EA. En tout cas, un nouvel acteur sur le marché est bienvenu même si l'ambition affichée semble trop limitée pour bousculer le mastodonte du secteur. On ne manquera pas de tester le jeu sur iSoft et vous faire un retour !