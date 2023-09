Vikings Valhalla a son propre jeu exclusif sur Netflix Games

Fondez en raids sur les colonies, construisez votre propre maison et explorez le monde dans ce jeu de stratégie en temps réel réservés à une partie des joueurs, ceux de Netflix.



Le nouveau titre mobile du géant du streaming vous emmène dans l'univers de la série éponyme. Le jeu est développé par Emerald City Games et Tilting Point, vous offrant ainsi une expérience immersive au pays des vikings.

Découvrez le jeu Vikings: Valhalla

Gagnez votre place au panthéon nordique dans ce jeu de stratégie basé sur la célèbre série. Développez votre camp et menez des raids contre vos rivaux pour entrer dans la légende. Préparez-vous à plonger dans l'univers de Vikings: Valhalla.

En toute discrétion, Netflix a ajouté Vikings: Valhalla à sa bibliothèque de jeux en pleine expansion, réalisé en partenariat avec Emerald City Games, qui a développé des jeux tels que l'excellent Tomb Raider : Reloaded et Star Trek : Legends, et Tilting Point, le studio derrièe Spongebob : Krusty Cook-Off et Warhammer : Chaos and Conquest. Regardez le trailer vidéo :

Dans ce jeu de stratégie façon "Age of Empires", vous incarnez un chef de clan viking à la conquête du monde. Outre les inéluctables batailles, le titre de Netflix Games comporte un aspect de gestion des ressources qui affecte ce que vous pouvez construire dans votre colonie ainsi que les troupes que vous envoyez au combat. Bien évidemment, il est possible d'améliorer son camp, de recruter des guerriers et des villageois ou encore de piller les ressources ennemis. Mais attention, vous pourrez vous faire attaquer en retour.



Les mécanismes de combat "pierre-feuille-ciseaux" participent à l'originalité en vous empêchant de bourriner. Les unités de combat ont leurs forces et leurs faiblesses, vous devez donc planifier votre attaque en conséquence si vous voulez assurer la victoire. Vous pourrez également améliorer votre arsenal en construisant diverses installations, en débloquant des armes de siège et des tactiques militaires, et en développant votre drakkar pour explorer de nouvelles zones de la carte.



Pour accroître votre domination, vous aurez la possibilité de forger des alliances avec d'autres joueurs, de commercer et d'obtenir des ressources sur le marché. À noter que le mode Campagne du jeu propose un scénario inédit rempli de rebondissements avec des personnages emblématiques de la série Netflix, tels que Harald, Freydis et Leif.

L'ensemble est vraiment travaillé, beau et facile d'accès. Si vous voulez notre avis, les amateurs de stratégie temps réel avec une dose d'action devraient y trouver leur compte, d'autant qu'il n'y a aucune publicité ni achat intégré. Un régal pour bien démarrer la nouvelle année scolaire.

Comment jouer à Vikings Valhalla

Vous pouvez accéder à ce jeu et à d'autres avec n'importe quel abonnement Netflix, qui commence à 5,99 euros par mois. Pour accéder aux jeux Netflix, ouvrez l'application Netflix sur votre appareil iOS ou Android, faites défiler la page d'accueil jusqu'à ce que vous voyiez les jeux, et appuyez sur le jeu auquel vous voulez jouer. Vous pouvez aussi les télécharger directement sur l'App Store.



Qui a déjà lancé le téléchargement ? N'hésitez pas à nous faire vos retours avec avoir testé Vikings Valhalla.

Télécharger le jeu gratuit Vikings: Valhalla