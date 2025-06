Clash of Clans adapté en jeu de société

Clash of Clans débarque sur table : Supercell va lancer un jeu de plateau inspiré de son célèbre jeu mobile, après une campagne de financement Kickstarter qui a atteint son objectif en moins d'une heure. Les fidèles sont encore au rendez-vous après toutes ces années.

Clash of Clans devient un jeu de plateau

La toute nouvelle campagne Kickstarter du jeu de plateau Clash of Clans: The Epic Raid vient d’être lancée ce 17 juin, signée Maestro Media en partenariat avec Supercell. Dès son démarrage, elle dépasse largement ses objectifs : en moins d'une heure, plus de 769 contributeurs ont soutenu le projet, collectant déjà plus de 137 000 € pour atteindre un objectif initial de seulement 43 000 €.

Conçu pour 2 à 4 joueurs (jusqu’à 6 en mode étendu) et prévu pour une durée de partie d’environ 90 minutes, The Epic Raid permet :

De construire son village et ses défenses

De rassembler des ressources

De lancer des attaques (raids) sur les villages adverses pour récolter des gains et grimper au classement.

Le tout est imprégné de l’univers emblématique de Clash of Clans, avec des figurines comme l’Archer, le Barbare, le Pekka ou le Dragon, le but étant d’atteindre les 40 points en premier. Derrière ce projet, on retrouve un duo de designers eux-mêmes joueurs fidèles de Clash of Clans.



Le jeu est prévu pour 2026.

Clash of Clans : indémodable

Clash of Clans, lancé en 2012, affiche une longévité impressionnante dans l’univers du jeu mobile. Treize ans plus tard, en 2025, il continue de faire parler de lui avec des projets ambitieux. Après avoir marqué des millions de joueurs à travers le monde, le jeu s’offre aujourd’hui une version de plateau financée en un éclair sur Kickstarter. Rappelons qu’une série animée est également en préparation chez Netflix, preuve que l’univers de Clash n’a rien perdu de son attrait.