Metal Slug Tactics : le classique d'arcade devient stratégique via Crunchyroll

Metal Slug, la série emblématique de jeux d'arcade déjanté, troque ses racines de martelage de boutons pour une touche tactique dans Metal Slug Tactics. Désormais disponible sur mobile via l'abonnement Crunchyroll Game Vault (dommage), ce RPG tactique offre une expérience nostalgique mais modernisée mettant en vedette les personnages préférés des fans : Marco, Tarma, Fio et Eri.

Découvrez Metal Slug Tactics

La légendaire franchise METAL SLUG est de retour, cette fois sous une forme tactique ! Déployez des héros emblématiques comme Marco, Tarma, Fio et Eri dans des combats explosifs sur grille, empreints d'une touche nostalgique et d'une stratégie moderne. Que vous soyez fan de longue date ou novice sur le champ de bataille, préparez-vous à un RPG tactique profond et rythmé, imprégné du style METAL SLUG.

Un nouveau gameplay

Contrairement au format classique de tir en 2D, Metal Slug Tactics adopte une stratégie au tour par tour sur un champ de bataille basé sur une grille. Positionnez vos unités de manière stratégique, enchaînez les compétences et exploitez le terrain pour déjouer vos ennemis. Une réflexion rapide et une adaptabilité sont essentielles pour maîtriser les attaques synchronisées et dominer vos adversaires.

Personnalisation

Améliorez et équipez votre escouade avec des équipements et des configurations personnalisées pour maximiser les dégâts. Le jeu conserve le style artistique pixelisé emblématique de la franchise, mêlant charme rétro et profondeur tactique.

Disponibilité

Disponible exclusivement via Crunchyroll Game Vault avec un abonnement au niveau Mega ou Ultimate Fan, Metal Slug Tactics offre une expérience sans publicités ni achats intégrés. La bibliothèque croissante du Vault, comprenant des RPG et des aventures narratives comme Shogun Showdown, ajoute une valeur supplémentaire. Bizarrement, il n’apparaît pas encore sur le store français.

Pourquoi l'essayer ?

Si vous hésitez, jetez un œil à la bande-annonce du jeu pour un aperçu de ses visuels vibrants et de son gameplay stratégique. Metal Slug Tactics est une nouvelle interprétation d’un classique adoré, parfait pour les fans et les nouveaux venus. Disponible sur iOS et Android via le Play Store, comme le récent Metal Slug Awakening.

Crunchyroll Premium

Les membres Crunchyroll Premium bénéficient d'une expérience sans publicité et d'un accès complet à la bibliothèque Crunchyroll, qui compte plus de 1 300 titres uniques et 46 000 épisodes, dont des séries diffusées en simultané peu après leur première au Japon. De plus, l'abonnement offre des avantages spéciaux, comme l'accès hors ligne, un code de réduction pour la boutique Crunchyroll, l'accès au Crunchyroll Game Vault, le streaming simultané sur plusieurs appareils, et bien plus encore !

Télécharger le jeu gratuit Crunchyroll Metal Slug Tactics