Mutropolis mobile : une odyssée archéologique futuriste à découvrir !

Vous cherchiez votre prochaine aventure de l'été ? Arrêtez-vous sur Mutropolis, un jeu d’aventure point-and-click au charme irrésistible, désormais disponible sur mobile. Un titre aussi beau que drôle (et traduit en français), qu'il ne faut pas laisser filer. Encore un jeu que vous découvrez en premier sur iSoft !

Mutropolis débarque sur mobile

Dans un futur lointain, en l’an 5000, la Terre est une planète abandonnée, ses merveilles comme les pyramides, la Joconde ou même Lionel Messi reléguées à l’oubli. Mais pour Henry Dijon, détective et archéologue intrépide, et son équipe éclectique, ces vestiges sont des trésors à redécouvrir. Laissez-vous entraîner dans une quête palpitante à travers des ruines pas comme les autres, où chaque pas révèle des mystères et des dangers insoupçonnés.

À travers plus de 50 scènes délicieusement dessinées à la main, résolvez des quêtes archéologiques teintées de science-fiction, déterrez des artefacts extraordinaires et posez-vous des questions aussi farfelues que « Qui était ce Sony Walkman, et pourquoi marchait-il ? » Mais la mission va rapidement prendre une tournure inattendue lorsque le professeur Totel, mentor d’Henry, est enlevé, et que des forces bien plus sombres entrent en jeu. Car, oui, les divinités de l’Égypte antique sont bien réelles… et elles nourrissent des plans apocalyptiques pour l’humanité !



Avec ses personnages excentriques et attachants, ses dialogues entièrement doublés en anglais (et sous-titrés en français, espagnol, allemand, italien, portugais du Brésil et coréen), Mutropolis offre une expérience immersive et pleine d’humour.

Prix et disponibilité

Préparez-vous à une aventure en roue libre où chaque découverte pourrait changer le cours de l’histoire… ou vous coûter cher. Serez-vous le premier à percer les secrets de Mutropolis et à déjouer une menace millénaire ? Amusez-vous, mais restez sur vos gardes ! Disponible sur iOS (App Store) et Android (Play Store) pour moins de 4 euros.



Les fans des Chevaliers de Baphomet et de titres comme Ace Attorney peuvent cliquer sur téléchargement.

Télécharger Mutropolis mobile à 3,99 €