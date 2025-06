L'Epic Games Store mobile dépasse les 40 millions d’installations

L’Epic Games Store poursuit son expansion sur mobile avec plus de 40 millions d’installations, et vise les 70 millions d’ici la fin de l’année. En misant sur une commission réduite, des jeux gratuits et une meilleure intégration sociale, Epic entend concurrencer Google et Apple sur leur propre terrain. Sans oublier Steam, leader du marché.

Epic Games Store : 40 millions d’installations mobiles et des ambitions mondiales

Le pari d’Epic Games de s’imposer sur mobile semble en bonne voie. Moins d’un an après avoir lancé son store mobile, l’Epic Games Store (EGS) revendique déjà 40 millions d’installations sur smartphones, avec un objectif de 70 millions d’ici fin 2025. Un chiffre officiel annoncé par le patron de l'Epic Games Store en personne, Allison, lors de l'ouverture de la conférence Unreal Engine hier en fin d'après-midi. Ce chiffre impressionnant témoigne d’une adoption rapide et souligne l’intérêt croissant des joueurs pour une alternative aux géants traditionnels Apple et Google.

Une offensive facilitée par la régulation

Cette expansion a été particulièrement soutenue en Europe grâce au Digital Markets Act, une régulation de l’UE qui oblige Apple à autoriser les stores tiers sur iOS. Epic en a profité pour proposer son propre store sur iPhone, chose impensable auparavant, contournant ainsi les barrières classiques à l’entrée.

Un modèle économique plus attractif

Epic a basé son offre sur une politique tarifaire agressive : 12 % de commission seulement sur les revenus des développeurs (contre 30 % sur les stores classiques). Ce modèle attire de plus en plus de créateurs de jeux indépendants et de studios tiers. De plus, Epic propose une intégration multiplateforme, permettant d’acheter un jeu sur mobile et de l’utiliser sur PC ou console.

Une stratégie axée sur le contenu gratuit

Pour accélérer l’adoption, l’EGS mobile a lancé un programme de jeux gratuits. Le premier titre offert était “Bloons TD 6”, suivi d’autres jeux indépendants chaque mois. Epic prévoit de passer à un rythme hebdomadaire de jeux gratuits dès que l’audience atteindra une masse critique.

Des fonctionnalités sociales en développement

Epic ne compte pas s’arrêter au e-commerce. L’éditeur développe activement des outils sociaux à la manière de Steam : chat vocal, système de groupes, cross-play, et suivi des succès entre les plateformes. Ces fonctionnalités visent à fidéliser les utilisateurs et à créer un écosystème unifié.

Un combat encore inégal

Malgré son succès, Epic reste confronté à des défis. Apple continue d’imposer certaines restrictions, même sous la pression des régulations européennes. Sur Android, bien qu’il soit plus facile d’installer un store alternatif, la visibilité reste dominée par Google Play. Epic mise donc sur le temps, la régulation et la qualité du service pour renverser la tendance.