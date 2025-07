Resident Evil Survival Unit s'affiche en précommande sur mobile

Resident Evil Survival Unit, récemment annoncé pour une sortie fin 2025 par Capcom, est un nouveau jeu de survie stratégique original à venir en Europe, en Amérique du Nord et une partie de l'Asie. Après un premier teaser, l'éditeur japonais a ouvert les pré-inscriptions sur iOS et Android, vous permettant de plonger dans cette histoire se déroulant dans un univers parallèle infesté de zombies dès sa sortie. Encore une fois, vous êtes les premiers au courant.

Découvrez Resident Evil Survival Unit

Dans une ville ravagée par une infection mystérieuse, vous vous réveillez dans un hôpital abandonné, victime des expériences sinistres de l’Umbrella Corporation. Votre mission : vous échapper, survivre et reconstruire. Accompagné de personnages emblématiques comme Leon S. Kennedy, Claire Redfield et Jill Valentine, vous explorerez des environnements 3D soutenus par une intrigue originale. Déployez stratégiquement des survivants aux compétences uniques — combat, collecte ou technologie — pour repousser les hordes d’infectés et déjouer les groupes de survivants rivaux dans des batailles en temps réel. Mais flinguer à tout va ne sera pas suffisant, puisqu'il vous faudra également construire et fortifier votre base à partir des ruines d’un manoir abandonné, en gérant les ressources, les défenses et la recherche pour créer un bastion imprenable. La carte en monde ouvert, pleine de ressources à collecter sera aussi le lieu possible des alliances.

Comme le précisent les développeurs, chaque choix façonne l'histoire, des placements d’unités aux tactiques de combat. Vous pensiez avoir dominé les autres clans ? Affrontez le défi ultime face à la terrifiante créature conçue par Yoshitaka Amano, le « Mortem », dans une confrontation psychologiquement intense.

Date de sortie et prix

Disponible en free-to-play avec des achats intégrés (les montants ne sont pas encore connus), Resident Evil Survival Unit promet une expérience multijoueur stratégique très intéressante. Pré-inscrivez-vous dès maintenant sur l’App Store ou Google Play Store pour réserver votre place. Pour le moment, la date de sortie est positionnée au 31 décembre, mais elle sera vraisemblablement avancée.

Télécharger le jeu Resident Evil Survival Unit