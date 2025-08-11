Kingdom Rush Battles : le nouvel opus est en test au Canada

Voici un nouveau jeu prometteur à venir, pour le moment limiter à quelques régions dont le Canada. Il s'agit de Kingdom Rush Battles, la nouvelle pépite de Ironhide, les créateurs de la série Kingdom Rush, actuellement disponible au Canada, aux Philippines, en Indonésie et en Uruguay. Voici un premier avis.

Kingdom Rush Battles revisite le tower defense

Oubliez les simples vagues d’ennemis des précédents titres : ici, vous affrontez un adversaire en temps réel tout en repoussant des hordes de gobelins, golems ou dragons. L’objectif ? Construire une défense imparable en choisissant parmi 18 tours uniques, 11 héros légendaires et 9 sorts dévastateurs, tout en sabotant votre rival avec des malus vicieux, comme des Broodmothers effrayantes ou des gobelins en montgolfière.

Chaque décision compte : un mauvais placement de tour ou un sort mal planifié, et c’est la défaite assurée. Le jeu brille par son gameplay stratégique et chaotique. Vous devez non seulement optimiser votre défense, mais aussi choisir des buffs pour votre équipe ou des débuffs pour gêner votre adversaire. Dans Kingdom Rush Battles, les buffs sont des bonus temporaires qui renforcent vos défenses (tours, héros, sorts). Faisant partie des 26 modificateurs de vagues disponibles en version bêta, ils augmentent, par exemple, la puissance des tours ou la vitesse d’attaque. Contrairement aux debuffs, qui gênent l’adversaire avec des ennemis, les buffs optimisent votre stratégie. Leur utilisation judicieuse est clé pour dominer les arènes.



Justement, on compte 9 arènes, des fermes verdoyantes aux déserts gelés, culminent dans le mythique Stadium, où seuls les meilleurs s’affrontent pour dominer les classements. Les récompenses, obtenues via des coffres et des loots rares (la Belgique n'aura donc sans doute pas droit à ce jeu), permettent de débloquer de nouvelles tours, sorts et héros, essentiels pour survivre aux vagues de plus en plus corsées.

Malgré un affichage vertical parfois un peu juste pour les détails, Kingdom Rush Battles offre un spectacle visuel fidèle à l’esthétique de la série, avec une dose d’humour qui fait toujours mouche.

Disponibilité

En soft-launch, ce titre s'annonce comme un futur HIT. Si vous n'avez pas de compte au Canada par exemple, pensez à suivre notre tutoriel pour créer un compte étranger sur l'App Store. Disponible aussi sur Android via le Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Kingdom Rush Battles