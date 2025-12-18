Le lumineux Dawnmaker est maintenant disponible sur mobile

Dawnmaker, ce jeu de stratégie solo conçu par deux passionnés mêlant construction de ville et deck-building, débarque enfin sur iOS et Android. Imaginez un continent perdu, Heksiga, englouti par un smog toxique qui a étouffé toute vie. Vous seul pouvez rallumer les anciens phares magiques, repousser les ténèbres et restaurer la lumière.

Découvrez Dawnmaker

À la croisée des chemins entre Kingdomino, Dorfromantik et un Frostpunk inversé, Dawnmaker inverse la donne : au lieu de résister à l'inévitable, vous étendez la lumière pour libérer le monde. Optimisez l'espacement de vos bâtiments sur des hexagones limités, améliorez votre phare central pour agrandir votre territoire et affinez votre deck de cartes pour des combos dévastateurs.

Construisez des cités efficaces : positionnez fermes, industries, laboratoires et merveilles avec précision. Chaque placement compte pour maximiser les interactions entre cartes et structures, transformant un hameau en métropole rayonnante.

Optimisez votre deck : Obtenez des cartes toujours plus puissantes en progressant. Choisissez judicieusement pour créer des synergies explosives qui accélèrent votre expansion.

Gérez vos ressources : Cultivez pour le Luminoil, industrialisez pour l'Éclairium rare, développez la science et inspirez votre peuple. Explorez les ruines de l'ancien Empire pour redécouvrir des technologies perdues, englouties par le smog.

Région par région, reprenez Heksiga : réparez les phares, repoulez le smog et affrontez des défis stratégiques profonds. Pas de micro-management frénétique, mais une réflexion nuancée sur l'environnementalisme, fantaisiste et optimiste.

Notre avis sur Dawnmaker

Dawnmaker excelle par son mélange innovant de city-building et deckbuilding au tour par tour, évoquant un jeu de plateau solo immersif : construisez des villes lumineuses, optimisez votre deck pour des combos puissants et gérez des ressources dans un monde toxique.



Que vous soyez fan de jeux de plateau solos ou de stratèges en herbe, Dawnmaker offre des heures de plaisir tactique, le tout traduit en français. Disponible dès maintenant pour 9,99 € sur l'App Store et Google Play. Téléchargez-le et illuminez le monde !

Télécharger Dawnmaker à 9,99 €