Le jeu Hamlet : Prince de l’Orient est disponible sur mobile

Hamlet : Prince de l’Orient (titre anglais : Hamlet: Prince of the East) est le dernier jeu narratif et roman visuel développé et publié par Growing Seeds Inc (également connu sous le nom de MazM Story Games, un studio sud-coréen spécialisé dans les adaptations de classiques littéraires). Il s'agit d'une réinterprétation de la célèbre pièce Hamlet de William Shakespeare, transposée dans un univers fantastique stylisé à l'esthétique asiatique de l'Est (inspiré de l'Orient ancien).

Rédécouvrez la pièce de Shakespeare

Vous suivez le prince Hamlet dans son voyage émotionnel de vengeance après la mort suspecte de son père : chercherez-vous la justice, pardonnerez-vous à votre famille, choisirez-vous l'amour avec Ophélie ou fuirez-vous ? Vos choix influencent l'histoire, menant à plus de 20 fins différentes, avec des cartes cachées à explorer, des personnages riches, des secrets et une intrigue mêlant drame, romance, thriller et mystère sombre.



Caractéristiques principales :

Genre : Aventure narrative, roman visuel à choix multiples, thriller dramatique.

Gameplay : Simple et tactile, centré sur les dialogues interactifs, les illustrations magnifiques et une bande-son classique émotive.

Âge recommandé : 13+ (violence fantaisiste occasionnelle, thèmes d'horreur, contenu sexuel léger, armes) / PEGI 12.

Prix : Gratuit avec publicités et achats in-app (abonnement MazM Membership mensuel ~6 € pour accès illimité à ce jeu et d'autres ; essai gratuit du début de l'histoire).

Plateformes : Disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play) depuis le 5 janvier 2026 (mise à jour récente).

Style graphique et ambiance

Le jeu adopte un style graphique 2D de grande qualité, inspiré du manga et de l'anime, avec des illustrations minutieusement dessinées à la main, typiques des productions MazM. Les personnages arborent des designs expressifs avec les célèbres grands yeux, cheveux fluides et détaillés, souvent ornés de tatouages et masques théâtraux. Les costumes évoquent un Orient fantasmé fusionnant influences coréennes (hanbok revisités), japonaises (kimonos stylisés) et chinoises : robes amples aux motifs complexes (dragons, fleurs), tissus ondulants, chapeaux coniques comme le nón lá vietnamien ou coiffes traditionnelles, armures de soldats nordiques/orientaux avec écailles et ceintures ornées.



L'ambiance est un mélange envoûtant de tragédie shakespearienne et de fable orientale sombre : dialogues interactifs fluides, choix multiples menant à des branches narratives, animations subtiles.



La bande-son classique émouvante renforce l'immersion théâtrale, comme un opéra visuel. Seul bémol, les textes ne sont pas traduits en français, en tout cas pas sur la première version.



Comme Jekyll & Hyde ou Le Fantôme de l'Opéra, il s'agit d'une nouvelle réussite. Parfait pour 3-5h de plaisir. A télécharger sur App Store ou Google Play.

Télécharger le jeu gratuit Hamlet: Prince de l’Orient