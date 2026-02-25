Overwatch Rush sera le premier opus de la saga sur mobile

Après des années de rumeurs et quelques couacs au niveau de la série principale, Blizzard a officiellement annoncé Overwatch Rush, un tout nouveau shooter en vue de dessus (isométrique/top-down) se déroulant dans l’univers adoré d’Overwatch. Ce n’est pas un portage direct du jeu original ni d’Overwatch 2 : il s’agit d’une expérience entièrement nouvelle, conçue dès le départ pour les appareils mobiles (iOS et Android), comme Rainbow Six Mobile vu en début de semaine.

Un jeu signé Blizzard

Développé par une équipe dédiée chez Blizzard (indépendante de l’équipe principale Overwatch, Team 4, et forte d’une grande expertise mobile), Overwatch Rush conserve l’esprit du hero shooter tout en l’adaptant aux écrans tactiles. Vous retrouverez des héros familiers comme Tracer et Reinhardt, avec leurs capacités iconiques, des cartes reconnaissables et un gameplay basé sur des objectifs - le tout simplifié et repensé en vue isométrique (pas un FPS), mélangeant shooter double stick et éléments MOBA type Vainglory (mais en mode léger). Les premières vidéos de gameplay (encore en phase pré-alpha) montrent des parties rapides de 3 à 4 minutes (souvent en 4v4), des animations un peu rigides pour l’instant, mais un gros potentiel pour recréer le chaos typique d’Overwatch en mobilité.

Blizzard insiste sur le fait que ce spin-off n’impactera pas les ressources du Overwatch principal sur PC et consoles, qui a récemment abandonné le « 2 » de son nom et connaît un regain de popularité grâce à de nouveaux héros, cartes et contenus frais.



Le timing semble parfait : alors qu’Overwatch retrouve son éclat auprès de la communauté existante, s’ouvrir au mobile pourrait attirer des millions de nouveaux joueurs. Reste à voir si ce format réimaginé satisfera pleinement les fans de longue date ou s’il se taillera une place à part - en tout cas, c’est une étape attendue !

Quand pourrons-nous y jouer ?

Les tests sont déjà en préparation dans des régions sélectionnées (à commencer par les Philippines, par exemple). Pour suivre les dernières nouvelles sur les playtests et plus d’infos, rejoignez le serveur Discord officiel d’Overwatch Rush : https://discord.gg/overwatchrush.

Vous l'attendiez ce premier Overwatch sur mobile ?