Residual passe temporairement gratuit sur l'Epic Games Store

Residual est un jeu de survie en pixel art curieux et captivant, développé par l'indépendant Orangepixel, actif depuis 2004 sur PC, consoles et mobiles. Lancé initialement sur PC et Switch en septembre dernier, il est disponible depuis quatre ans sur iPhone et iPad, et est temporairement gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'au 26 février - une aubaine pour les amateurs d'exploration ! En tout cas pour les joueurs européens.

Residual est une petite pépite

Si vous aviez raté notre présentation de l'époque, vous incarnez ici un pilote solitaire qui s'écrase sur une planète extraterrestre générée procéduralement via le Nature Engine. Dans cette galaxie oubliée, renfermant un ancien secret alien, vous repartez de zéro : débris d'épave, ressources à récolter et un compagnon flottant narquois, PDB (Personal Disaster Bot), qui vous guide (parfois) et révèle l'histoire environnementale riche du monde. Reconstruire votre vaisseau ne sera pas une mince affaire.

Pas de combats traditionnels ici : Residual mise sur une survie non violente, axée sur l'exploration en plateforme ouverte. Gérez la faim et l'énergie, allumez des feux de camp, fabriquez des outils sci-fi comme des téléporteurs ou extracteurs. Résolvez des énigmes corsées inspirées des classiques du genre, évitez les dangers de tout type - tempêtes cosmiques, végétation hostile, nuits obscures ou chaleurs torrides. Chaque run varie, offrant des possibilités illimitées. Une véritable pépite qui s'inspire des meilleurs, de Stardew Valley à Terraria.



Moins un survival hardcore qu'une aventure contemplative, Residual excelle par ses petites décisions, sa narration cachée sous les pixels colorés et son absence de violence. Idéal pour qui préfère la découverte au grind.



Payant sur l'App Store et le Play Store, gratuit en passant par Epic Games Store.

Télécharger Residual à 6,99 €