The Darkside Detective est gratuit sur Epic Games Store Mobile

Bonne nouvelle pour tous les amateurs d’enquêtes paranormales et d’humour absurde : jusqu’au 11 décembre 2025, The Darkside Detective (saison 1 complète) est téléchargeable gratuitement sur l’application mobile de l’Epic Games Store ! Le jeu est disponible pour tous les utilisateurs Android dans le monde et pour les joueurs iOS dans l’Union européenne, via le système de sideloading officiel.

Découvrez The Darkside Detective

Si vous l'aviez raté à sa sortie en 2024, The Darkside Detective vous met dans la peau du détective Francis McQueen, chef de la très (trop) sous-financée Division du Côté Obscur. Vous y explorez la ville de Twin Lakes avec son fidèle acolyte, l’agent Patrick Dooley. Derrière son apparence tranquille, Twin Lakes regorge de phénomènes étranges : tentacules dans les égouts, sectes douteuses, bibliothèques hantées, zombies mafieux et… chaussettes disparues.

Le jeu comporte neuf affaires complètement déjantées, un spécial Noël inclus, et un humour british qui fait mouche à chaque réplique.

Le gameplay reste celui d’un point & click old-school ultra-efficace, parfaitement adapté au tactile. Mais ce qui démarque vraiment le jeu, c’est son écriture : un mélange savoureux de références pop, de clichés du polar et d’horreur parodiée. Ajoutez à cela la bande-son envoûtante de Ben Prunty (FTL, Celeste, Subnautica) et un pixel art magnifique, et vous obtenez un petit bijou qui fonctionne à merveille en sessions courtes sur smartphone.



Grâce à Epic Games Store, voici un jeu drôle, rythmé, intelligent et totalement gratuit pendant encore quelques jours. Si vous aimez LucasArts, les X-Files version cartoon ou simplement rigoler en résolvant des énigmes absurdes, foncez !

Enfilez votre imper, activez votre sixième sens et rejoignez la Darkside Division. Les tentacules n’attendent pas !



Téléchargez The Darkside Detective GRATUITEMENT avant le 11 décembre sur Epic Games Store (Android partout, iOS en UE). Lisez notre tutoriel pour installer ce magasin alternatif sur iPhone.

Télécharger The Darkside Detective à 7,99 €