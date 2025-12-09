Planet of Lana : le poème visuel débarque sur mobile

Après avoir enchanté les joueurs sur PC et Xbox en 2023, Planet of Lana, le joyau indépendant du studio Wishfully édité par Thunderful Publishing, fait son entrée sur iOS et Android. Ce portage mobile, méticuleusement retravaillé, promet une expérience immersive adaptée aux écrans tactiles, sans sacrifier la magie poétique qui a fait son succès. Une fois de plus, vous êtes les premiers au courant !

Planet of Lana

Dévoilé initialement en 2021, le titre invite à un voyage bouleversant sur une planète extraterrestre, où l'harmonie entre humains, nature et animaux est menacée par des machines invasives.

Incarnez une jeune fille et son fidèle compagnon dans leur quête de sauvetage à travers des paysages superbes et mystérieux.

Résolvez les énigmes et fuyez les machines dans des environnements étranges pleins de dangereuses créatures, au cœur d'un monde de science-fiction superbement dessiné.

Les choses ont bien changé sur cette planète où les humains, la nature et les animaux cohabitaient jadis harmonieusement.

Un chaos mûri durant des siècles s'est finalement matérialisé sous la forme d'une armée sans visages. Mais ce n'est pas la guerre qui vous attend : cette histoire vous emmène dans une quête pour rétablir la beauté vivante de la planète.

Vous incarnez Lana, une jeune fille déterminée à sauver sa sœur kidnappée par ces entités métalliques évoquant La Guerre des Mondes. Accompagnée de Mui, son fidèle compagnon animal, vous traversez des paysages époustouflants : forêts luxuriantes, marécages mystérieux, plaines verdoyantes, déserts arides et usines désaffectées. Sans dialogues ni interface intrusive, le jeu mise sur une narration visuelle et émotionnelle, inspirée de Inside de Playdead.



Chaque décor, animé en 3D à partir de dessins à la main, raconte une histoire de désolation et d'espoir, soulignée par une bande-son magistrale qui amplifie l'immersion.

Le gameplay, centré sur l'intelligence plutôt que la force, repose sur des énigmes ingénieuses. Infiltrez-vous dans les hautes herbes, fuyez les robots impitoyables, et coopérez avec Mui pour activer mécanismes, créer plateformes ou distraire ennemis. Cette relation complice, où Mui suit vos ordres ou reste en position, renforce le lien affectif et ajoute une couche de réflexion stratégique. Bien que l'aventure dure environ cinq heures, elle regorge de moments émouvants, critiquant subtilement notre société moderne.



Pour ce portage mobile, Wishfully a tout repensé : une interface utilisateur exclusive avec commandes tactiles intuitives facilite la navigation et les interactions. Les réalisations Game Center motivent les complétistes, tandis que la sauvegarde cloud permet de switcher entre appareils iOS sans perdre de progression. Compatible avec les manettes MFi pour une précision accrue, le jeu est optimisé pour l'iPhone 17, y compris le Pro Max, garantissant des performances fluides et des visuels sublimes sur les derniers appareils d'Apple.

Malgré une durée de vie modeste et un manque d'innovation radicale, Planet of Lana excelle dans sa maîtrise artistique et narrative. Sur mobile, il devient un compagnon idéal pour des sessions nomades, offrant une odyssée contemplative qui touche au cœur. Si vous cherchez une échappée poétique, lancez-vous : l'équilibre du monde attend votre ingéniosité.



Disponible sur App Store et Play Store.

Télécharger Planet of Lana à 8,99 €