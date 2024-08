Dragon Quest Monsters: The Dark Prince arrive sur mobile et Steam

Lorsque Square Enix sort un nouveau titre, c'est toujours un évènement, surtout que les versions mobiles sont très souvent bien réalisées. Cette fois, il s'agit de Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, un jeu paru l'an dernier sur la Nintendo Switch et qui a séduit un certain public grâce à son charme et à un gameplay addictif. Un excellent spin-off de la licence Dragon Quest qui nous arrive sur iOS, Android et PC.

Découvrez "Le Prince des ombres"

En effet, Square Enix a annoncé que Dragon Quest Monsters: The Dark Prince sortira sur iOS, Android et Steam le 11 septembre, avec tous les DLC précédemment sortis sur la version Switch inclus. Cela signifie que le contenu de la Dragon Quest Monsters: The Dark Prince Digital Deluxe Edition fera également partie du voyage, pour nos plus grand plaisir.

Voici l'histoire du nouveau Dragon Quest Monsters :

C'est l'histoire de Psaro, un jeune homme frappé d'une malédiction, et de ses fidèles amis qu'il entraîne dans son aventure.



Après que son père, le Maître des monstres, lui a jeté une malédiction l'empêchant de nuire à toute créature ayant du sang de monstre, Psaro jure de devenir meneur de monstres pour briser ce sort. Au fil de son aventure, il va se lier d'amitié avec de nombreux monstres. Il les entraînera pour qu'ils deviennent plus forts, il synthétisera de nouveaux alliés puissants et il combattra des ennemis toujours plus dangereux.



Rejoignez Psaro et ses amis dans ce périple plein de monstres et de combats !

Dans Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, vous devez explorer le royaume magique de Nadiria où chaque cercle offre des aventures uniques influencées par le changement des saisons et des climats. Avec plus de 500 monstres à recruter et combiner, il y a de quoi faire une formidable équipe pour vous accompagner dans un RPG toujours aussi prenant.



Cette version smartphone inclut tous les DLC de la version console, enrichissant encore l'expérience de jeu. Participez également au mode Joute express pour défier d'autres joueurs en combats automatiques. Le jeu nécessite un iPhone 11 ou un iPad de 10e génération minimum pour fonctionner de manière optimale, avec des options graphiques ajustables pour améliorer les performances sur les modèles dernier cri comme l'iPhone 15 Pro, l'iPad Pro M4 ou les futurs iPhone 16.



Vous pouvez regarder la bande-annonce du jeu ci-dessous :

Notre avis sur DQM The Dark Prince

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince (DQM3) est un jeu très agréable avec des mécaniques de collection de monstres très réussies, qui ont peuvent vous divertir pendant plus de 75 heures. Le design des monstres, le système de synthèse, et la qualité du doublage sont clairement les points forts du jeu. Cependant, il souffre de problèmes de performance, de décisions discutables sur les DLC, et de mécaniques post-jeu frustrantes. Le design des environnements est globalement bon, mais des problèmes de maniabilité gênent parfois l'exploration. Malgré ses défauts, DQM3 reste une expérience solide pour les fans du genre, comme la plupart des Dragon Quest.



Reste que le mode réseau pour les batailles en ligne, où les joueurs peuvent s'affronter en temps réel comme sur la version Switch, ne sera pas disponible sur les versions Steam et mobile.

Télécharger le nouveau Dragon Quest Prince 3

Actuellement, Dragon Quest Monsters: The Dark Prince est proposé à 59,99 € pour l'édition standard et 84,99 € pour l'édition Digital Deluxe sur Switch. Encore une fois, il sera lancé le 11 septembre sur toutes les plateformes citées, à partir de 34,99 € sur App Store.



Vous pouvez le précommander sur l'App Store pour iOS et sur Google Play Store pour Android, où la pré-inscription est désormais disponible.

Télécharger le jeu DQM : Le Prince des ombres