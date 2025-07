Bridge Constructor Studio débarque sur mobile !

En ce 17 juillet 2025, Bridge Constructor Studio fait son entrée sur iOS et Android, enrichissant la célèbre série de jeux de construction de ponts. Développé par ClockStone Studio et publié par Headup Games, ce titre combine ingénieusement des mécaniques de réflexion basées sur la physique avec une esthétique moderne et charmante, offrant une expérience captivante pour les amateurs de puzzles et de créativité. Avant son arrivée sur mobile, "Studio" avait été très bien accueilli sur les casques Meta Quest en VR.

Découvrez Bridge Constructor Studio

Dans Bridge Constructor Studio, comme dans Bridge Constructor+ accessible sur Apple Arcade, vous incarnez un architecte de ponts qui doit composer entre son imagination et les contraintes de la vie réelle. Construisez des structures dans des dioramas 3D animés, puis testez leur solidité face à divers véhicules qui l'emprunteront. Avec 70 casse-têtes répartis sur cinq biomes variés – des villes futuristes aux canyons enneigés – chaque défi propose une nouvelle expérience grâce à sept véhicules uniques et des matériaux comme le bois, l’acier ou les câbles. Que vous visiez des ponts robustes ou des créations audacieuses, le jeu s’adapte à tous les niveaux, du novice au pro.



Le mode sandbox, sans contraintes budgétaires, encourage l’expérimentation sans limites et, pour les amateurs de défis, des récompenses spéciales récompensent les constructions économiques mais solides.



Les environnements diversifiés et les véhicules, allant du monster truck au camion à pizza, ajoutent une touche de fun et de variété. Vous pouvez même créer des rampes ou des loopings pour des cascades spectaculaires, bien aidé par le joli moteur graphique.



Une fonctionnalité notable est le mode multi-profils, permettant jusqu’à cinq joueurs de sauvegarder leur progression séparément, idéal pour partager l’expérience en famille ou entre amis sur un iPad par exemple, sans perdre ses créations.

Un jeu à tester gratuitement

Disponible sur l’App Store et le Play Store, le jeu propose un essai gratuit, avec un achat unique pour débloquer la version complète fixé à 5,99 €, sans publicités.



Bridge Constructor Studio est l’équilibre parfait entre créativité et défi technique. Téléchargez-le dès aujourd’hui sur iOS ou Android (Play Store) et construisez des ponts qui défient la gravité ! On attend désormais la version Vision Pro !

Télécharger le jeu gratuit Bridge Constructor Studio