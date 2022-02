Bridge Constructor+ construit un pont vers Apple Arcade (sortie)

Le nouveau jeu Apple Arcade du jour, et même de cette semaine, n'est pas une réelle nouveauté mais un revenant qui a traversé le pont de l'App Store pour aller vers le service de jeux en illimité de la société basée à Cupertino. Figurant parmi la catégorie des "Classics", Bridge Constructor+ de Headup Games est un excellent casse-tête qui consiste à construire des ponts à travers 40 niveaux pour permettre le passage de véhicules.

Bridge Constructor+ est disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV

Regardez le trailer vidéo pour vous mettre dans l'ambiance d'un jeu qui est également sorti sur consoles et dans plusieurs variantes dont une très bonne Walking Dead :

Avec Bridge Constructor+, vous allez devenir un bâtisseur de ponts accompli. À travers 40 niveaux variés, vous devez construire des ponts au-dessus de vallées encaissées, de canaux ou de fleuves. Le but sera in fine de résister à la circulation constante de voitures, de camions et aussi désormais de camions-citernes gigantesques. Votre ouvrage doit être à la fois praticable et durable.



Pour cela, le choix des matériaux est essentiel (bois, acier, câbles, béton...) mais le budget l'est tout autant puisque les coûts sont limités malgré des possibilités de réalisation très nombreuses. Heureusement, un système d'aide pourra vous venir en aide en cas de problème.



Cette version "+" est donc gratuite au téléchargement pour les joueurs abonnés au service, et contient les deux aidons que sont Trains et SlopeMania. Des niveaux supplémentaires dans des décors et des contraintes différents.

SlopeMania :

Nouvelles îles : les Tiltin Islands

Possibilité de construire des routes inclinées, y compris sur Camatuga

Un nouvel univers avec des grottes

24 niveaux "escarpés" contenant les "niveaux infernaux" à la difficulté extrême

Trains :

Déverrouillez 3 nouvelles îles avec 18 nouveaux niveaux.

Construisez des ponts pour des trains de banlieue modernes et trains de marchandises lourdes !

Nouveaux paysages : profitez d'une vue imprenable sur des gorges et montagnes superbes !

Caractéristiques du jeu :

40 niveaux sur la nation insulaire de Camatuga

Mode Construction libre et système d’aide

5 univers : ville, canyon, plage, montagne, colline

Amélioration du système de grille

Des cartes aux mondes/niveaux déverrouillés

4 matériaux de construction : bois, acier, câbles, béton

Des indicateurs de charge en couleur pour chaque matériau

3 niveaux de charge : voiture, camion et camion-citerne

Un meilleur score par niveau

Les prochaines sorties prévues sur le service sont Bloons TD 6+ le 11 février et Wylde Flowers le 18 février. À vous de jouer sur Apple Arcade (4,99€ par mois) sur iPhone, iPad, iPod, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu Bridge Constructor+