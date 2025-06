4 nouveautés sur Apple Arcade en juillet dont Angry Birds Bounce

Le catalogue d’Apple Arcade, qui compte plus de 250 jeux sans publicités ni achats intégrés, s’enrichit de nouveaux titres. Après avoir lancé ce jour UNO: Arcade Edition de Mattel ou encore LEGO Hill Climb Adventures+, Angry Birds Bounce sera la tête d'affiche en juillet. Le nouveau titre de Rovio mêle le gameplay emblématique de lancer de fronde d’Angry Birds (plus de 5 milliards de téléchargements) à des mécaniques de casse-briques arcade.

Bryan Cook, chef de projet chez Rovio (propriété de SEGA), a déclaré dans le communiqué d'Apple :

Dans Angry Birds Bounce, les joueurs rejoignent Red, Chuck, Bomb et les autres pour reprendre leurs îles aux cochons, avec un gameplay stratégique de type rogue-lite, des tirs précis et des power-ups. Un HIT en perspective !

Avec plus de puissance et de menace que jamais auparavant, Kingdom Rush 5 : Alliance apporte une expérience nouvelle, s'appuyant sur le gameplay rapide comme l'éclair et captivant qui a propulsé ses prédécesseurs au statut de lauréats de prix. On trouvera notamment le commandement de deux héros, 32 personnages évolutifs, 15 héros, 17 tours et 22 niveaux de campagne !

Crayola Scribble Scrubbie+ (Jeu, , , v1.38.0, 2,3 Go, iOS 13.0.0, RED GAMES CO, LLC)

Dans Crayola Scribble Scrubbie+, les joueurs peuvent colorier, soigner et jouer avec plus de 90 adorables animaux numériques, inspirés par le jouet Crayola à succès. Développez votre empathie et votre sens des responsabilités en effectuant des tâches amusantes comme le toilettage, l'alimentation et le lavage, tout en aiguisant votre attention et votre mémoire grâce à des activités captivantes. Laissez libre cours à votre créativité avec les outils d'art numérique de Crayola et explorez des environnements 3D colorés.

Télécharger le jeu Crayola Scribble Scrubbie+