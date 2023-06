Nouveauté Apple Arcade : le jeu de course "Jet Dragon" de Grezzo est disponible !

Le jeu de course Jet Dragon de Grezzo, développeur de l'excellent remake de The Legend of Zelda : Link's Awakening sur Switch, est la nouvelle sortie Apple Arcade de cette semaine et il est disponible dès maintenant dans le monde entier. Annoncé en début de mois aux côtés de plusieurs autres titres, Jet Dragon a surpris tout le monde.

Jet Dragon vole sur Apple Arcade

Si vous aviez raté sa présentation, dans Jet Dragon, vous explorez le monde fantastique de Venerusa, où les dragonniers chevauchent les cieux et voyagent à travers le temps et l'espace.



Entre Spyro et Ace Combat, vous devez mener votre monture à la ligne d'arrivée avant vos adservaires. Pour vous assurer la victoire, il faut à la fois surveiller votre endurance, garder la bonne trajectoire mais aussi attaquer les autres dragonniers.



Pour plus de plaisir, vous avez la possibilité d'entraîner vos dragons et les faire se reproduire à bord de votre tour-navire afin de libérer tout leur potentiel caché. Ensuite, vous pourrez tenter de convaincre d'autres dragonniers de rejoindre votre équipe, sachant que chaque cavalier et chaque monture ont des capacités propres. C'est beau, original et prenant, une excellente surprise. Le tout est évidemment sans publicité ni achat intégré, et compatible avec les manettes. Il vous suffit d'avoir un abonnement à Apple Arcade pour l'installer sur iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.



Regardez le trailer vidéo de Jet Dragon :

Les mises à jour Apple Arcade

En vrac, voici les mises à jour marquantes des jeux existants sur Apple Arcade :

Simon's Cat - Story Time vient de recevoir sa mise à jour Midnight Feast, comprenant de nouvelles animations, 25 niveaux supplémentaires et bien d'autres nouveautés.

LEGO Brawls a également reçu l'une de ses mises à jour les plus importantes depuis son lancement, disponible sur toutes les plateformes, y compris Apple Arcade. Cette mise à jour de LEGO Brawls introduit un nouveau niveau inspiré de NINJAGO : Dragons Rising, 16 nouvelles figurines miniatures, 4 nouvelles emotes, et bien plus encore.

Red Games Co a publié une mise à jour estivale pour Solitaire Stories, ajoutant trois nouveaux événements et une nouvelle histoire.

Goat Simulator+ a également été mis à jour aujourd'hui avec le DLC Payday, quatre nouvelles chèvres principales, la base de données Pranknet, 14 nouveaux mutateurs à débloquer, et bien d'autres améliorations.

Enfin, la dernière mise à jour de la semaine est NBA 2K23 Arcade Edition, qui propose le terrain de basket le plus grand de tous les temps, inspiré des plus grands joueurs de la NBA.

Télécharger le jeu Jet Dragon