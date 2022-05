Goat Simulator+ va vous rendre chèvre sur Apple Arcade

⏰ Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Goat Simulator+ est enfin disponible sur Apple Arcade, la version complète et sans aucune contrainte du célèbre Goat Simulator que l'on a découvert en 2014 sur iOS et qui est vendu 6,99€ sur l’App Store classique. Toujours développée par Coffee Stain, cette version "+" est un régal avec tout ce qui fait le succès de cette franchise unique en son genre.

Découvrez Goat Simulator+

Annoncé en même temps que Badland Party en début de mois, Goat Simulator est difficile à cataloguer. On pourrait facilement parler d'un GTA-like où vous jouez une chèvre sans limite. Un délire permanent qui est aussi addictif qu'exigeant.



Votre objectif principal dans Goat Simulator est de causer autant de dégâts que possible. Il a été comparé à un vieux jeu de skateboard, excepté qu'à la place d'être un skater, vous êtes une chèvre, et à la place de faire des figures, vous cassez des trucs. Vous pouvez même aller au-delà de ce qu'un jeu en monde ouvert classique offre. Seule votre imagination est un frein. Vous pouvez décider d'interagir avec les habitants, vous promener, mais aussi tout casser. À vous de voir.



Regardez le trailer vidéo de 2014 :

Caractéristiques principales :

Vous pouvez être une chèvre

Obtenez des points pour démolir des choses - vantez-vous devant vos amis d'être la chèvre alpha

DES MILLIONS DE BUGS ! Nous éliminons seulement les crash-bugs, tout le reste est hilarant et nous le gardons

Les lois de la physique à l'intérieur du jeu qui restent imprévisibles tout le temps

...Sérieusement regardez le cou de cette chèvre

Le jeu est compatible avec les manettes sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. iOS 13 minimum est requis, comme tous les jeux Apple Arcade, ainsi qu'un abonnement au service.

