GTA 3 devient (presque) gratuit au téléchargement sur iOS

Rockstar a récemment modifié sa stratégie pour GTA 3 Definitive Edition sur iOS, passant d'un modèle payant à un téléchargement gratuit avec achat intégré. Cette transition ne s'est pas faite sans heurts : il y a trois jours, un bug technique a temporairement permis aux joueurs d'accéder gratuitement à l'intégralité du jeu.

Un bug qui a fait des heureux

Le dysfonctionnement technique de Rockstar a créé une fenêtre d'opportunité inattendue pour les joueurs iOS. GTA 3 Definitive Edition était devenu entièrement gratuit pendant plusieurs heures, sans que le système d'achat intégré ne soit activé. Les utilisateurs qui ont téléchargé le jeu durant cette période ont pu profiter de l'expérience complète sans débourser les 19,99€ habituels.

Cette situation rappelle les pratiques d'Apple avec ses propres applications, où la firme de Cupertino teste parfois de nouveaux modèles économiques avant de les déployer définitivement. La communauté Reddit a rapidement relayé l'information, créant un véritable phénomène viral sur les réseaux sociaux. Sur Dealabs, l'offre a atteint des sommets.

Un modèle économique repensé

Désormais, GTA 3 Definitive Edition adopte un système freemium sur l'App Store. Les joueurs peuvent télécharger gratuitement le titre et profiter des 30 premières minutes de jeu. Passé ce délai, un achat intégré de 19,99€ débloque l'accès complet à l'aventure.

Cette approche n'est pas nouvelle dans l'écosystème Apple — de nombreux développeurs utilisent ce modèle pour réduire les frictions à l'adoption. Pour Rockstar, c'est une manière astucieuse de faire découvrir la qualité de leur portage mobile, qui selon plusieurs retours d'utilisateurs, surpasse même les versions console et PC en termes de stabilité

L'héritage toujours vivant de GTA 3

Sorti en 2001, Grand Theft Auto III a marqué un tournant dans l'histoire du jeu vidéo. Ce titre a popularisé le concept de monde ouvert en 3D et établi les codes de la série qui perdure aujourd'hui. Avec plus de 14,5 millions d'exemplaires vendus, il reste l'un des jeux les plus influents de sa génération.

Sur iOS, la Definitive Edition bénéficie d'optimisations spécifiques qui tirent parti de la puissance des puces Apple. Les utilisateurs d'iPhone 13 Pro et plus récents rapportent des performances fluides et une autonomie surprenante. Cette version mobile pourrait bien être la meilleure façon de redécouvrir Liberty City en 2025, surtout avec le support des manettes MFi et la synchronisation iCloud.

