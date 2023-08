Bugsnax iOS est désormais gratuit au téléchargement, avec un in-app pour tout débloquer

L'excellent portage iOS de Bugsnax vient d'être mis à jour pour la première fois. Alors que le titre de Young Horses était vendu 9,99 euros, il vient de passer à gratuit au téléchargement. Le début est désormais jouable sans payer, et si vous accrochez, il faudra alors payer les 10 euros via un achat intégré, ce qui débloquera l'entièreté de l'aventure.

Bugsnax passe à un modèle économique plus accessible

Les développeurs ont sans doute été déçus par les ventes de Bugsnax mobile, aussi ils n'ont pas abdiqué et ont modifié l'approche économique. Plutôt que de le rendre gratuit avec une nuée d'in-apps pour venir gâcher l'expérience, ils ont opté pour un début gratuit et un seul achat pour accéder à la totalité du contenu. La version iOS de Bugsnax comprend la prise en charge des manettes, des contrôles tactiles complets via un gameplay repensé, de nombreuses options graphiques et le DLC inclus dès le départ.



Regardez la bande-annonce de Bugsnax ci-dessous :

Pour mémoire, lorsque vous arrivez sur l'île de Snacktooth, votre objectif est de retrouver Elizabert Megafig, qui a mystérieusement disparu. Tout en engageant des interactions avec les habitants de cette île, vous vous lancez dans une quête pour élucider les mystères entourant une variété de créatures étranges appelées Bugsnax, que vous devez capturer. La capture de ces étranges créatures implique la résolution de divers puzzles à la difficulté croissante. À mesure que vous avancez dans le jeu, votre ensemble d'outils s'élargit, ce qui vous permet de mieux comprendre les comportements des différentes espèces et d'explorer plus en profondeur le monde qui vous entoure, ajoutant une dose d'immersion à l'expérience.



Ce changement de modèle économique est donc une très bonne nouvelle pour les joueurs. À titre de comparaison, Bugsnax est vendu plus de 25 euros sur PC et consoles. Chez Apple, il s'agit d'une application universelle couvrant iOS, iPadOS et tvOS.

Télécharger le jeu gratuit Bugsnax