Le jeu indien Ludo King dépasse le milliard de téléchargements sur Android

Vous ne connaissez peut-être pas le jeu Ludo King de Gametion, mais ce dernier est aussi populaire que Candy Crush dans certaines régions du monde. Développé en Inde, Ludo King vient de franchir une étape cruciale pour l'industrie indienne, en devenant le premier jeu mobile du pays à dépasser le milliard de téléchargements sur le Play Store. Un succès phénoménal qui a initialement débuté sur l'App Store d'Apple.

Le succès insolent de Ludo King

Il aura donc fallu huit ans pour que Ludo King entre dans le cercle très fermé des jeux téléchargés plus d'un milliard de fois. Gametion a donc eu le nez creux en 2013, lorsqu'il a décidé de passer des jeux web aux jeux mobiles.



Ludo King a été lancé pour la première fois sur iOS en février 2016, avant de sortir sur Android plus tard la même année. Au cours de son irrésistible ascension, le jeu a touché des joueurs dans 30 pays et 15 langues, avant d'atteindre le milliard sur les deux plateformes mobiles. Et maintenant, il a atteint un milliard de téléchargements sur le seul Play Store. La pandémie a été l'un des principaux catalyseurs, comme pour de nombreux titres du genre.

Gametion a posté l'heureuse nouvelle sur LinkedIn :

Nous sommes ravis d'annoncer que #LudoKing a atteint le chiffre stupéfiant d'un milliard de téléchargements dans le monde entier sur #PlayStore ! Ce fut un voyage incroyable au cours des neuf dernières années, et nous n'aurions pas pu le faire sans notre incroyable communauté de joueurs de #Ludo. Merci pour votre soutien indéfectible et votre enthousiasme !

Pour célébrer ce moment important, nous voulions prendre un moment pour remercier l'équipe de Ludo King qui a créé des fonctionnalités incroyables qui ont fait de Ludo King un jeu si apprécié.

Comment jouer à Ludo King ?

Mais alors qu'est-ce que c'est que Ludo King ? Ce jeu gratuit est une version numérique du ludo, un jeu de plateau à quatre joueurs inspiré d'un ancien jeu indien, le Parchisi.



Dans le Parchisi, un jeu joué entre les rois et les reines indiens dans les temps anciens, vous devez lancer les dés pour jouer et déplacer les pions pour atteindre le centre du plateau. L'objectif de ce jeu de société étant évidemment de devenir le roi du Ludo.



Au départ, Ludo King était une expérience classique sur mobile, mais il a évolué pour devenir un jeu à part, avec sa propre personnalité grâce à de nouveaux modes comme "Rush Ludo" et des mini-jeux comme "7 Up Down" et "Snakes & Ladders". Gametion a également introduit un mode six joueurs pour Ludo King, ce qui a permis d'augmenter le nombre total de joueurs potentiels. Cet élément social est renforcé par la possibilité de jouer avec n'importe qui dans en ligne.



Mais ce n'est pas tout. Une variété de thèmes ont été ajoutés au fil des ans, comme le style égyptien au flipper, tandis que les thèmes saisonniers comme la saison des moussons ont apporté au jeu les dés tonnerre, les dés parapluie et les dés bateau en papier, chacun ayant des effets uniques sur le gameplay.



Voilà qui devrait permettre à l'Inde de continuer sa conquête du monde. Rien que sur le Play Store, Google a récemment prédit que ce marché générerait 7,5 milliards de dollars en 2028, soit 50 % d'augmentation par rapport à 2023.

Télécharger le jeu gratuit Ludo King