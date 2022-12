MARVEL SNAP atteint (déjà) les 30 millions de téléchargements !

Le lancement de Marvel Snap par Nuverse est encore très récent sur iOS et Android, mais pourtant, il a déjà été téléchargé des dizaines de millions de fois. Fort de sa campagne de communication avec le célèbre acteur Samuel L. Jackson, le titre confirme qu'il faudra compter avec lui en 2023.

Marvel Snap déjà couronné

Et en si peu de temps, ce jeu de cartes au rythme effréné a déjà été élu meilleur jeu mobile de l'année aux Game Awards 2022, battant des titres comme Genshin Impact et d'autres titres à forte popularité comme Apex Legends Mobile et Diablo Immortal.

Deux mois et demi à peine après son lancement, Marvel Snap est devenu un véritable classique de l'App Store et a été téléchargé plus de 30 millions de fois ! Cela représente environ 400 000 téléchargements par jour depuis sa sortie, ce qui est renversant.



Pour fêter cette étape symbolique, tout le monde recevra 200 Or qu'il pourra utiliser pour obtenir un certain nombre de cartes. Nul doute que Marvel Snap va atteindre d'autres sommets l'an prochain, ce qui permettra à chacun de gagner un avatar Hero Storm et encore plus de récompenses.

Les nouveautés à venir

Au cas où vous l'auriez manqué, les développeurs ont récemment révélé le calendrier 2023 pour Marvel Snap. Les joueurs devraient notamment bientôt pouvoir se battre contre leurs amis. Davantage de langues seront prises en charge, de même qu'un mécanisme de modération Infinity Split.



Mais ce n'est pas tout, le studio prépare les decks intelligents, les modes compétitifs et non classés, les guildes, les classements, les emotes, les variantes mythiques des cartes, et bien d'autres choses encore.



Si vous n'avez pas encore testé Marvel Snap, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur le Play Store pour Android.

Télécharger le jeu gratuit MARVEL SNAP