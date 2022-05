EA publie Apex Legends Mobile, le nouveau Battle Royale

Medhi Naitmazi

Comme prévu la semaine dernière, Apex Legends Mobile est finalement disponible dans le monde entier sur iOS et Android. Après les rumeurs démarrées en 2019, nous avions eu la confirmation l'an dernier par Electronic Arts d'une version mobile d'Apex Legends, à la manière de Call of Duty Mobile. Quelques mois de bêta-test auront suffi pour fignoler l'expérience grâce aux joueurs privilégiés de quelques régions comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore le Mexique.

Apex Legends Mobile est disponible sur l'App Store et le Play Store

Le jeu de Battle Royale de Respawn, édité par Electronic Arts, très populaire sur PC et consoles, se déploie enfin sur mobile. Pour fêter le lancement du jeu et donc de la saison 1, les développeurs d'Apex Legends Mobile ont publié une nouvelle bande-annonce vidéo. Regardez-la ci-dessous :

Comme son nom l'indique, Apex Legends Mobile a été conçu pour le mobile dès le départ, et nos premières impressions sont très bonnes, ce qui nous rappelle un certain Call of Duty Mobile sorti en 2019.



Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'Apex Legends, il s'agit d'un Battle Royale concurrent des Fortnite, PUBG et autres Warzone (qui débarque bientôt sur mobile) qui est sorti début 2019 sur PC et consoles en mettant une claque aux fans du genre grâce à un titre abouti dès le départ. Graphismes, gameplay et ambiance ont su capter le public, notamment parce que les petits gars de Respawn ont pris le temps d'observer le genre et les attentes des joueurs pour livrer un titre nerveux, rythmé, typé et pensé pour le jeu en équipe.

Notre avis sur Apex Legends

Les + :

Direction artistique excellente

Gameplay dynamique

Lootboxes purement cosmétiques

Armes à utilité diverses armes ont toutes leur rôle et ont du punch

Légendes travaillés

Matching équilibré

Entraide entre les joueurs

Points Négatifs:

Dur à jouer seul (les autres jouent en équipe et communiquent)

communiquent) Il faut un bon iPhone pour en profiter, mieux, un iPad dernier cri.



Apex Legends Mobile est disponible gratuitement sur iOS et Android. Vous pouvez vous le télécharger sur le Google Play pour Android ou sur l'App Store pour iOS.

