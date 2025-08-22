Halls of Torment : la version gratuite du fils spirituel de Diablo et Vampire Survivors

Annoncé plus tôt cette année, la version freemium de Halls of Torment a désormais une date de sortie officielle sur mobile : le 1er septembre. Cette fusion dynamique des racines brutales de Diablo et de l’énergie frénétique des roguelikes comme Vampire Survivors va vous permettre de vous frayer un chemin à travers des hordes monstrueuses dans de sinistres donjons. Ce sont les développeurs de Brotato et 20 Minutes Till Dawn qui ont réalisé le portage mobile de ce titre noté 5/5 sur Steam.

Halls of Torment fait son retour

S’inspirant fortement des CRPG (computer role-playing game) des années 1990 et des roguelikes modernes de type bullet-hell, le jeu vous place aux commandes d’un héros pixélisé, archi énervé, lançant des sorts et fauchant des vagues d’ennemis dans des sessions rapides de 6 à 15 minutes.



Par rapport à la version premium lancée l'an dernier sur mobile, la nouvelle version gratuite sur iOS et Android introduit une multitude de nouveaux contenus, incluant des centaines de traits, compétences, équipements et quêtes, superposés à un système déjà riche de gemmes, d’améliorations d’équipement et d’options de construction stratégique.

Une nouvelle approche aux sensations familières

Comme vu en 2024, Halls of Torment n’est pas qu’un clone nostalgique : il trace sa propre voie avec un système de combat actif et engageant qui demande plus qu’une simple survie passive. La boucle de gameplay vous tient en haleine, avec des améliorations et une progression d’équipement constantes qui alimentent votre prochaine plongée dans le cachot. Ce mélange d’esthétique rétro de Diablo et du rythme effréné de Vampire Survivors crée une expérience unique.

Un jeu à télécharger

Rendez-vous la semaine prochaine sur App Store pour iOS et Play Store pour Android. En attendant, il y a toujours la version Premium à 6 €, mais nous ne savons pas si elle restera après le lancement de la nouvelle car elle n'a plus été mise à jour depuis avril.

Télécharger Halls of Torment: Premium à 5,99 €

Télécharger le jeu Halls of Torment