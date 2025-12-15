Maneater Mobile : le RPG où vous dirigez un requin est disponible !

Aujourd'hui, 15 décembre 2025, le golfe du Mexique tremble : Maneater, le cultissime ShaRkPG de Tripwire Interactive, débarque enfin sur iOS dans une version mobile fidèle et explosive, signée du studio HandyGames (qui nous a notamment proposé l'excellent Wreckfest Mobile). Les fans de jeu en monde ouvert vont se régaler. Encore une fois, vous êtes les premiers au courant !

C'est quoi Maneater ?

Incarnant un bébé requin orphelin, vengeur d'une mère cruellement mutilée par un pêcheur sadique, vous grimpez les échelons alimentaires à coups de mâchoires dévastatrices. Mangez. Explorez. Évoluez. Telle est la devise de ce RPG d'action en monde ouvert, où chaque bouchée forge votre monstre marin ultime. Rien de très original, mais l'essentiel n'est pas là.

Un monde géant

Narrée avec panache par Chris Parnell (Rick et Morty, Saturday Night Live), l'histoire se déroule comme une émission de télé-réalité délirante, entre bayous poisseux, plages bondées et abysses hostiles. Sept régions immenses s'offrent à vous : stations balnéaires, quais industriels, un océan infini... Un cycle jour/nuit dynamique anime ce monde vivant, où humains ivrognes, gardes-côtes armés et prédateurs sauvages défient vos crocs.

Un gameplay au rythme effréné

Côté gameplay, le coeur du jeu, on retrouve des combats viscéraux avec des situations que même un GTA ne propose pas : bondissez hors de l'eau pour embrocher des bateaux, mutilez des alligators ou des baleines. Pas assez déjanté pour vous ? Collectez des ressources pour muter - ailerons électriques, mâchoires empoisonnées, armure osseuse - et personnalisez votre requin selon votre style sanguinaire, mais aussi pour faire toujours plus de dégâts.

Un jeu premium

Plus de 17 millions de joueurs ont déjà succombé à cette power fantasy sur consoles et PC ; sur iPhone 15 Pro et ultérieurs, l'expérience est intacte, optimisée pour du mobile premium à 9,99 €. Un véritable jeu premium qui est parfaitement adapté au tactile.

Préparez-vous à semer la terreur : Maneater est disponible dès maintenant sur l'App Store pour iOS et Play Store pour Android. Le film "Les dents de la mer" passe pour un conte pour enfants...

Télécharger Maneater à 9,99 €