Le reboot de Tomb Raider arrive sur mobile dans un jeu AAA

Imaginez : une jeune Lara Croft, âgée de seulement 21 ans, naufragée sur l'île mystérieuse de Yamatai lors de sa première expédition archéologique. Pour s'échapper de cet enfer, elle doit repousser ses limites, abandonner son innocence et se forger en légende immortelle. C'est l'histoire palpitante du Tomb Raider de 2013, le reboot acclamé qui a redéfini la saga initiée au départ sur PS1, et qui s'apprête à conquérir vos iPhone et iPad grâce à Feral Interactive qui a partagé la bonne nouvelle sur X.

Tomb Raider en version complète sur mobile

Annoncé aujourd'hui par le studio spécialiste des ports mobiles premium (comme l'excellent Alien: Isolation), ce Tomb Raider pour iOS sera disponible le 12 février 2026 au prix de 15,99 €. Précommandez dès maintenant sur l'App Store pour être prêt à plonger dans les ruines antiques pluvieuses de Yamatai, où Lara, torche à la main, affronte des habitants meurtriers sous une averse torrentielle (comme sur ces visuels époustouflants publiés par Feral).

Pas de version light ici : Feral Interactive promet l'expérience complète, identique à celle des PC et consoles, avec 12 DLC inclus ! Améliorations d'armes, compétences supplémentaires, skins variés pour Lara et un défi tombeau bonus. Explorez un royaume perdu, percez les mystères des reliques et parchemins anciens, et survivez à des fusillades intenses mêlées d'énigmes ingénieuses. Surmontez les obstacles en débloquant des compétences, en chassant pour des matériaux et en craftant de l'équipement. Lara passe de survivante désespérée à aventurière chevronnée, dans un monde ouvert bourré d'exploration et de défis tombeaux.



Parfaitement adaptée aux mobiles, la version iOS supporte :

Commandes tactiles intuitives personnalisables,

Souris et clavier,

Manettes Bluetooth,

Visée gyroscopique sur appareils compatibles,

Préréglages graphiques pour équilibrer performances et visuels époustouflants.

Prérequis : iOS 18 ou supérieur (liste des appareils compatibles à venir).

Lara Croft sur votre iPhone

Sorti en 2013 sur PC, PS3 et Xbox 360, Tomb Raider a été salué comme un reboot magistral, souvent comparé à Uncharted pour son mélange explosif d'action, d'exploration et d'histoire émouvante. Il s'agissait d'un nouveau départ pour Lara Croft qui rend justice à l'icône du gaming

Feral Interactive, maître des adaptations (merci par exemple pour Rome: Total War ou GRID Autosport), transforme ce classique en must-have mobile. Préparez-vous à une bonne douzaine d'heures d'aventure haletante, où chaque tombeau est un triomphe, chaque combat un défi.



Si vous ne voulez pas le rater, deux solutions : revenir tous les jours sur iSoft ou bien le précommander sur l'App Store ou le Play Store pour Android. Un titre du même acabit que The Last of Us ou Uncharted.

Télécharger le jeu Tomb Raider™