Tomb Raider Reloaded est enfin disponible sur iOS, Android et Netflix Games

Square Enix London et Emerald City Games annonçaient, en novembre 2020, un nouveau titre à venir dans la série Tomb Raider, intitulé Tomb Raider Reloaded. À l'époque, on ne savait pas grand-chose du jeu, si ce n'est qu'il reviendra à l'origine de la saga, mais adapté aux mobiles. Après deux ans sans aucune nouvelle, simplement la revente de la propriété intellectuelle de quelques licences de Square à Embracer Group (dont Tomb Raider), voilà enfin Tomb Raider Reloaded, signé CDE et Emerald City. L'autre bonne nouvelle, c'est que si les abonnés Netlifx y ont droit, les joueurs sur iOS et Android peuvent également y goûter directement.

Tomb Raider Reloaded est de sortie !

Voici la bande-annonce de lancement :

Comme aperçu dans la première vidéo diffusée il y a quelques semaines, Tomb Raider Reloaded ressemble fortement à un certain Archero. Ce n'est pas une mauvaise chose, car Tomb Raider Reloaded est assez amusant avec son mélange de casse-tête et d'action. Chaque niveau se déroule dans une seule pièce dont la résolution peut prendre de quelques secondes à une minute, ce qui donne au jeu un rythme agréable et parfaitement calibré pour nos iPhone, iPad et Android. C'est aussi un jeu étonnamment stimulant et stratégique, car vous devez tenir compte des différents ennemis et de leurs attaques, ainsi que des détails et des dangers de l'environnement. Un flux quasi-constant de nouvelles armes, d'équipements et d'améliorations permet de maintenir le niveau d'addiction, le tout enrobé dans un véritable scénario d'aventure de Lara Croft.



Comme expliqué précédemment, Tomb Raider Reloaded a été lancé simultanément en tant que jeu gratuit sur l'App Store iOS et le Google Play Store, mais aussi dans le cadre de la bibliothèque de jeux Netflix Games avec une édition spéciale Tomb Raider Reloaded Netflix.



Étrangement, il semble que la seule différence entre ces versions soit que vous ne pouvez pas réaliser d'achat in-app dans celle de Netflix. On retrouve les mêmes monnaies multiples, le même système d'énergie et les mécaniques typiques du free-to-play dans la version Netflix, sauf vous ne pouvez pas progresser plus vite en payant.



Télécharger le jeu gratuit Tomb Raider Reloaded