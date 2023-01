Valiant Hearts: Coming Home arrive sur iOS et Android avec Netflix Games

En septembre de l'année dernière, lors d'un événement de présentation numérique Ubisoft Forward, le studio français a annoncé son partenariat avec Netflix pour trois sorties mobiles exclusives. Il s'agissait d'un nouveau Assassin's Creed, d'un nouveau Mighty Quest for Epic Loot et d'une suite du jeu culte Valiant Hearts: The Great War.



Si les deux premiers n'ont toujours pas été dévoilés, la suite de Valiant Hearts a été dévoilée sous le titre Valiant Hearts: Coming Home. Après une bande-annonce le mois dernier, qui détaillait une partie de l'histoire, nous avons droit à la date de sortie.

Le nouveau Valiant Hearts

Il ne faisait aucun doute que le nouveau Valiant Hearts: Coming Home était proche d'un lancement, et aujourd'hui Netflix a confirmé que le jeu arrivera à la fin du mois, le 31 janvier prochain. Coming Home intègrera la bibliothèque Netflix Games, permettant aux abonnés du service de streaming de jouer sans surcoût à des dizaines de titres.

Comme vous le savez peut-être déjà, le jeu original Valiant Hearts: The Great War est sorti sur mobile en 2014, et, comme en atteste notre test de l'époque, il était particulièrement bien adapté au mobile. Pratiquement dix ans plus tard, Ubisoft s'apprête à sortir la suite sur iOS et Android.



Pour mémoire, Valiant Hearts était une expérience ludique intéressante avec un gameplay 2D bien travaillé, doublée d'une application culturelle très documentée autour de la guerre de 14-18. La réalisation graphique et sonore était également très soignée, avec des environnements superbes et des animations grandement détaillées.

En attendant sa sortie, sachez que Netflix a lancé ce jour le jeu Narcos : Cartel Wars Unlimited sur son service.