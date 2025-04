Street Fighter IV: Champion Edition arrive sur Netflix Games (màj)

Les abonnés Netflix vont bientôt pouvoir s’affronter dans Street Fighter IV: Champion Edition, une version complète du classique d’arcade qui perfectionne la formule originale pour mobile. Prenez le contrôle de combattants emblématiques, affinez votre technique et affrontez des joueurs du monde entier !

Un combattant pour tous les styles

Avec 32 personnages jouables, Street Fighter IV: Champion Edition, que l'on connait bien sur iPhoneSoft (cf test de Street Fighter IV CE), offre un choix varié parmi des icônes comme Ryu et Ken aux ajouts récents tels que Dudley, Ibuki, Poison, Guy, Gouken, Evil Ryu, Elena, Juri et Rose. Chaque combattant possède des mouvements et combos uniques à maîtriser, de quoi trouver le mieux adapté à votre style. Que vous préfériez les attaques rapides ou les stratégies défensives, il y a un guerrier pour vous.

Combattez en ligne ou en solo

Édition "CE" oblige, SF 4 permet d'affronter des adversaires du monde entier grâce au mode multijoueur en ligne. Mais si vous préférez la jouer solo, les modes Arcade et Survie restent évidemment d'actualité. Quatre niveaux de difficulté, des tutoriels et la fonction SP Assist (pour déclencher instantanément des coups spéciaux) rendent le titre accessible aux novices tout en offrant un défi corsé aux vétérans de la saga. Les fans de longue date retrouveront leurs marques, tandis que les nouveaux joueurs auront une belle marge de progression.

Une expérience mobile optimisée

Pensé pour les écrans mobiles, Street Fighter IV: Champion Edition offre des graphismes corrects (sans plus), ainsi qu'une prise en charge des écrans larges et des commandes tactiles intuitives via un pad virtuel. Pour une précision accrue, vous pouvez connecter une manette MFI ou de console. L’interface et les visuels ont été affinés pour offrir une immersion totale, que vous soyez en déplacement ou chez vous.

Exclusivité pour les abonnés Netflix

Netflix a donc acheté les droits de Street Fighter IV: Champion Edition auprès de Capcom pour offrir à ses abonnés l'un des tout meilleurs jeux de combats sur mobile. Le téléchargement est gratuit, et aucune surprise à l'intérieur : pas de publicités, ni d'achats intégrés.

Notre avis

Street Fighter IV: Champion Edition est un jeu de combat mobile qui, bien qu’âgé, reste très divertissant, méritant 5 étoiles pour le plaisir qu’il procure, malgré des graphismes datés et l’absence de certains modes. Cette version améliore les anciens titres Street Fighter IV avec un excellent mode en ligne et un contenu agrémenté, ravissant les fans de la série, bien qu'on aurait aimé un petit lifting pour les derniers iPhone 16 et iPad Pro notamment.



Disponible uniquement aux Philippines pour le moment, la sortie mondiale devrait intervenir dans les prochaines semaines, sur App Store et sur Play Store pour Android.



: le jeu est disponible pour tous !

Télécharger le jeu gratuit Street Fighter IV CE NETFLIX