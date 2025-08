Roblox atteint 100 millions d'utilisateurs grâce à "Grow a Garden"

Tout va bien pour Roblox, le jeu communautaire de création de jeux lancé officiellement en 2005.



Roblox a relevé ses prévisions de réservations pour 2025 à 5,87-5,97 milliards de dollars, contre 5,29-5,36 milliards précédemment, et a dépassé les 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens pour la première fois, grâce au succès viral au jeu "Grow a Garden" (faire pousser un jardin), un simulateur agricole lancé en mars 2025 par le développeur de 16 ans BMWLux. La popularité du jeu a fait bondir l’action de 16 %, approchant une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars, les actions ayant plus que doublé cette année. Les perspectives pour le troisième trimestre ont également dépassé les attentes des analystes, selon LSEG.

Grow a Garden fait exploser les connexions

"Grow a Garden" permet aux joueurs de planter, échanger et agrandir des fermes virtuelles, visant à gagner le plus d’argent pour briller sur les classements face à leurs amis. Son gameplay addictif et ses fonctionnalités sociales ont battu des records, atteignant 21,4 millions d’utilisateurs simultanés le 12 juillet 2025 avec la mise à jour "Pet Mutation", dépassant le record précédent détenu par un certain Fortnite. Les étapes clés incluent 3 millions d’utilisateurs simultanés le 17 mai, causant des pannes de plateforme, et 16,4 millions lors de l’événement "Working Bees" du 14 juin.



La croissance de "Grow a Garden" s’est accélérée après les investissements de Splitting Point Studios et Do Big Studios. Les événements en direct, comme la collaboration avec Travis Kelce (de la NLF) et la prochaine mise à jour Zen avec de nouvelles graines et animaux, maintiennent l’engagement, surtout le samedi matin, offrant des récompenses rares et surpassant l’ancienne domination du jeu d'Epic Games.

Voici une liste de recettes de cuisine disponibles dans ce mini-jeu :

ALIMENTATION Recette de cuisine Le temps de cuisiner Soupe Commun : Carotte x1 5 minutes Salade Peu commun : Tulipe orange x1, bambou x1, carotte x1, tomate x1

Rare : Maïs x1, Tomate x1

Divin : Pomme au sucre x4, Tomate x1

Fleur d'os x4, Tomate x1

Prismatique : Fleur d'os x4, Tomate x1 Environ 5.5 minutes Gâteau Peu commun : Fraise x1, Tomate x1, Maïs x1, Pomme x1

Rare : Pastèque x2, Maïs x2

Prismatique : Banane x1, Fleur d'os x4 Environ 6 minutes Beignet Peu commun : Maïs x1, Myrtille x1, Fraise

Divin : Fleur d'os x1, Pomme au sucre x1, Banane x1 Environ 9,5 minutes Sandwich Normal : Tomate x2, Maïs x1

Légendaire : Cacao x1, Tomate x1, Maïs x1 7 minutes Tarte Rare : Citrouille, 1x Pomme

Légendaire : Maïs 1x, Noix de coco 1x

Mythique : Noix de coco x3, mangue x1, maïs x1

Prismatique : Fleur d'os x4, Citrouille x1 8 minutes Burger Rare : Poivre x1, Maïs x1, Tomate x1, Menthe x1 (peut ne pas être nécessaire)

Mythique : Poivre x1, Maïs x1, Tomate x1, Fleur d'os x1, Haricot x1 10,5 minutes Hot-dog Légendaire : Poivre x1, Maïs x1 Environ 7 minutes Gaufre Divin : Sugar Apple x1, Coconut x1

Mythique : Fleur tranquille x1, Starfruit x1, Noix de coco x1 Environ 6 minutes Crème glacée Peu commun : Maïs x1, Myrtille x1, Fraise x1

Rare : Pastèque x1, Maïs x1

Légendaire : Banane x1, Pastèque x1

Mythique : Banane x1, Poivre x1 Environ 6 minutes Sushi Rare : Bambou x4, Maïs x1 Environ 7,5 minutes Pizza Légendaire : Maïs x1, Tomate x1, Poivre x1, Pomme au sucre x1 (peut ne pas être nécessaire) Environ 7,5 minutes

Roblox écoute sa communauté

Le succès vient des outils de découverte améliorés de Roblox, selon le directeur financier Naveen Chopra au micro de Reuters, arrivé en juillet. Les créateurs sont attirés par la plateforme, développant des jeux engageants qui attirent les utilisateurs.

Les utilisateurs actifs quotidiens ont augmenté de 41 % à 111,8 millions au deuxième trimestre, avec 58 % d’heures jouées en plus, atteignant 27,4 milliards. L’expansion sur PlayStation, le commerce virtuel, la publicité et les fonctionnalités sociales ont renforcé les revenus. Le programme de récompenses a permis à 18 développeurs de gagner plus de 10 millions de dollars l’an dernier.



Bien évidemment, Roblox est disponible sur iOS et Android, et ce depuis 2011. Les enfants sont particulièrement sensibles à ce jeu, à tel point que l'éditeur a du récemment mettre des garde-fous pour les moins de 13 ans.

