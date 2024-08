Placid Plastic Duck arrive sur mobile grâce à Netflix

Placid Plastic Duck Simulator va faire le désormais traditionnel saut PC / consoles vers mobiles. Sorti à l'été 2022 sur Steam, ce jeu hautement original et à bas prix a connu un immense succès. Pourtant, il s'agit simplement de jouer avec des canards en plastique dans l’eau. Mais le concept, relaxant au possible, a trouvé comment captiver les joueurs.



Et bien Netflix a acheté les droits et va le proposer dans son catalogue Netflix Games dans quelques semaines.

Découvrez Placid Plastic Duck Mobile

Placid Plastic Duck a tout prévu pour vous permettre de savourer la tranquillité de la vie en tant que canard en plastique, flottant paisiblement sur les vagues d'une piscine scintillante, entouré de vos amis.

Le jeu de turbolo games n'impose aucune règle. Cette simulation de farniente offre une expérience apaisante conçue pour instaurer calme et sérénité. Choisissez parmi des environnements 3D relaxants pour une escapade revitalisante : une piscine au bord de la mer, une piscine en montagne entourée de neige, ou pour les plus aventureux, une piscine dans l'espace. Et pour les membres de Netflix, découvrez aussi une nouvelle piscine luxueuse au sommet d'un gratte-ciel.



Regardez la bande-annonce de lancement de Placid Plastic Duck Simulator ci-dessous :

Heureusement, pour ne pas vous ennuyer, les développeurs ont prévu un peu de compagnie puisque plus de 100 canards uniques peuvent tomber dans la piscine pour vous rejoindre au fil du temps, chacun affichant son propre style. Vous verrez, les petits palmipèdes interagissent avec l'environnement et entre eux de manière amusante et surprenante.

Bob sur l'eau, bronzage, trempage du bec ou descente du toboggan. La radio joue un air nostalgique.

Après des titres comme Hades ou Dragon Prince Xadia, c’est encore une bonne pioche pour Netflix, avec un jeu particulièrement bien adapté aux écrans tactiles. Les packs DLC « Ducks, Please », « Duck Addiction » et « So Many Ducks » sont d'ailleurs inclus dans cette édition.



Si vous souhaitez essayer Placid Plastic Duck Simulator, il faudra un compte Netflix. Pour le moment, on le trouve uniquement sur l'App Store des Philippines, que ce soit sur iOS ou sur Google Play Store pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Placid Plastic Duck