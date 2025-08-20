Block Fortress 2 veut éclipser Minecraft sur nos mobiles !

Préparez-vous à plonger dans l’univers explosif de Block Fortress 2, où la stratégie n'exclut pas l’action débridée. Disponible dès maintenant en précommande sur iOS et à l’installation sur Google Play (pour Android), ce titre signé Foursaken Media repousse les limites du tower defense avec une touche de créativité voxel et une dose massive de chaos. Oubliez les simples Minecraft-likes : ici, vous êtes à la fois bâtisseur, commandant et guerrier, prêt à écraser des vagues d’ennemis dans un festival de destruction !

Un cocktail explosif de construction et de combat

Dans la suite de l'excellent Block Fortress, sorti et testé par nos soins en 2013, vous ne vous contentez pas de construire des bases, vous érigez des forteresses imprenables avec plus de 200 types de blocs : tourelles surpuissantes, générateurs de boucliers, mines, téléporteurs, tyroliennes et bien plus.



Créez des châteaux labyrinthiques ou des bunkers high-tech, puis sautez dans l’action avec un arsenal démentiel – lance-roquettes, minigun, fusil à plasma ou même jetpack pour survoler le champ de bataille. Commandez vos unités, des soldats d’élite aux robots, et menez la charge contre des hordes de Gobblocks et autres monstres extraterrestres.

Un terrain de jeu sans limites

Explorez 10 biomes uniques, chacun avec ses défis – tempêtes, lave, acide ou créatures cauchemardesques. Alternez entre des modes survie, missions ou bac à sable pour tester vos stratégies. Envie de créer ? L’éditeur de missions vous permet de concevoir et partager vos propres niveaux. Besoin d’une pause ? Aménagez votre vaisseau-amiral pour en faire votre refuge personnel. Et grâce à la communauté, téléchargez les créations des autres joueurs pour ne jamais manquer d’aventures.

Pourquoi Block Fortress 2 est unique

Ce n’est pas qu’un jeu de construction ou un simple tower defense. C’est un savant mélange de FPS/TPS, de stratégie et de créativité, où chaque bataille est une explosion d’adrénaline. Avec son cycle jour/nuit dynamique et une variété d’ennemis impitoyables, chaque partie est une nouvelle épreuve pour vos talents de maître du Blockverse.



Précommandez dès aujourd’hui et forgez votre légende dans Block Fortress 2 ! Rendez-vous le 18 septembre pour le lancement mondial sur App Store et Play Store !

