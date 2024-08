Minecraft est à prix cassé sur iOS pour fêter les 15 ans du jeu

Mojang, même après son rachat par Microsoft, a publié un grand nombre de mises à jour pour son célèbre Minecraft, que ce soit sur mobile ou console. Pour fêter les 15 ans du jeu, le géant américain a prévu du contenu supplémentaire qui sera vraisemblablement présenté lors de la conférence Xbox le mois prochain. Avant cela, Minecraft sur iOS s'offre une incroyable promotion, passant de 7,99 € à 1,99 €. Une réduction historique.

Minecraft à prix mini

Si le jeu a déjà bénéficié de réductions régionales, c'est, à notre connaissance, la première promotion globale pour le jeu sur l'App Store. De quoi déclencher une vague d'achats et de téléchargements.



Il s'agit probablement d'une partie de la célébration de 15 jours pour le 15e anniversaire du jeu. Cette célébration proposera des offres et plus encore chaque jour, avec certainement des réductions sur les autres plateformes très prochainement.



Regardez la vidéo de célébration du 15e anniversaire de Minecraft ci-dessous :

Notre avis sur Minecraft Mobile

Explorez des mondes infinis et construisez tout ce qui vous passe par la tête, d'un abri de fortune au plus fabuleux des châteaux. Jouez en mode Créatif avec des ressources illimitées, ou creusez jusqu'au centre du monde pour fabriquer armes et armures afin de vaincre de dangereuses créatures.

Minecraft, lancé en 2011 sur App Store dans une version intitulée "Pocket Edition", a été salué pour avoir su conserver l'essence même du jeu original. Les graphismes toujours pixelisés et cubiques, sont à peine en deçà des versions PC et consoles, sont accompagnés par une ambiance sonore tout à fait fidèle.

Le gameplay de Minecraft est particulièrement apprécié pour sa capacité à transposer l'expérience sandbox immersive de Minecraft dans un format nomade. Les commandes sont bien adaptées à l'écran tactile, bien que soit toujours un peu moins précis qu'avec manette ou clavier. Toutefois, les fonctionnalités de base comme la construction, l'exploration et la survie sont intégralement préservées. Et c'est bien là l'essentiel.

En ce qui concerne le contenu, la version Pocket offre une grande partie des mêmes fonctionnalités que ses homologues historiques. Elle inclut le mode survie, le mode créatif et, plus récemment, le mode aventure. La capacité à jouer en multijoueur via WiFi local ou des serveurs dédiés est aussi un point fort, permettant aux joueurs de collaborer ou de s'affronter peu importe où ils se trouvent.

Télécharger Minecraft sur iPhone / iPad

Si vous êtes fan de Minecraft, n'hésitez pas à lancer le jeu régulièrement pendant les 15 jours de fêtes. Il pourrait y avoir des packs DLC gratuits, ainsi que d'autres surprises

D'ici là, vous devriez vous procurer Minecraft sur l'App Store pour iOS à seulement 1,99 € pendant qu'il est encore en promotion.

