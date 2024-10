L'émulateur Delta lance la version iPad pour fêter ses 10 millions d'utilisateurs

On n'en doutait pas, mais voici la confirmation. L'émulateur de jeux rétro Delta, profitant de l'assouplissement des règles de l'App Store, a déjà conquis plus de 10 millions d'utilisateurs sur iPhone. Il était donc temps de lancer celui qui permet de jouer à toutes les anciennes consoles de Nintendo sur iPad.

Déjà 10 millions d'utilisateurs

Comme Riley Testut l'a annoncé sur son blog, Delta vient de franchir un sacré palier avec une version 1.6 qui supporte enfin l'iPad :

La première mise à jour majeure de Delta est arrivée et elle est entièrement optimisée pour l'iPad ! Delta 1.6 est disponible dès maintenant dans l'AltStore PAL et bientôt dans l'App Store avec notre nouveau logo 100% léga. Et pour les plus de 10 millions d'utilisateurs qui jouent déjà à Delta sur iPhone, nous avons encore beaucoup de choses à vous offrir !

Fonctionnalités spécifiques à l'iPad

Avec cette nouvelle version 1.6, Delta s'offre des fonctionnalités exclusives à iPadOS, notamment la prise en charge du Handoff depuis l'iPhone, l'ouverture de plusieurs fenêtres Delta, et même la possibilité de jouer à Delta dans les modes Stage Manager ou Split View. En outre, chaque skin de console est optimisé pour l'iPad et les jeux en plein écran sont pris en charge.



Pour en profiter pleinement, bien que Delta soit utilisable à l'écran tactile, on ne peut que vous conseiller d'utiliser une manette comme la Kishi ou la Backbone One.

Les autres nouveautés de Delta 1.6

Mais ce n'est pas tout. Delta 1.6 apporte également de nouvelles fonctionnalités à la version iPhone. Celles-ci incluent des options d'icônes supplémentaires pour les membres qui ont payé via Patreon, un nouveau geste d'appui long sur le bouton de menu pour effectuer des actions courantes, et la prise en charge du noyau melonDS 0.9.5 pour une meilleure compatibilité avec les jeux DS.



Rappel des consoles prises en charge :

Nintendo Entertainment System

Super Nintendo Entertainment System

Nintendo 64

Game Boy (Couleur)

Game Boy Advance

Nintendo DS

Et bien d'autres à venir !

Les manettes compatibles :

Manettes Nintendo Switch Pro, Joy-Cons

Manettes Nintendo Switch Online (NES, SNES, N64)

PS4, PS5

Xbox One S, Xbox Series X

Contrôleurs de jeu MFi

Claviers Bluetooth et filaires



Delta 1.6 est en cours de déploiement sur l'App Store pour les utilisateurs hors UE et sur la place de marché AltStore PAL pour les utilisateurs de l'UE. Comme expliqué lors du test de Delta, les européens se sont fait quelque peu avoir en devant passer un store alternatif (payant) avant d'installer Delta. Les autres régions ont un lien direct sur l'App Store. Merci la DMA de l'Union européenne...

Télécharger l'app gratuite Delta