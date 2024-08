L'émulateur Delta annoncé en vidéo sur iPad

Il y a quelques semaines, Riley Testut a lancé son célèbre émulateur de jeux Delta pour iPhone sur l'App Store, suite à l'assouplissement des règles d'Apple concernant cette catégorie d'applications. Aujourd'hui, Riley annonce l'extension de Delta à l'iPad, qui permettra aux utilisateurs d'émuler les jeux de nombreuses consoles rétro sur un plus grand écran.

Delta bientôt sur iPad

Début mars, avec la sortie d'iOS 17.4, Apple a modifié les directives de l'App Store afin d'autoriser les émulateurs de jeux rétro. Un changement historique après seize années d'interdiction. Si, de temps en temps, les développeurs parvenaient à faire valider un émulateur, ils se voyaient systématiquement supprimés par Apple.

Alors que l'inflexion est due à la pression de l'Union européenne pour autoriser tout une ribambelle d'applications et d'actions comme le sideloading sur iPhone, Apple a ouvert la voie aux émulateurs (et le cloud gaming) partout dans le monde. Et ces deux "nouveautés" peuvent donc également arriver sur iPad, d'où l'annonce de Delta.

L’émulateur Delta arrive sur iPad, voici un aperçu en vidéo ! pic.twitter.com/ChD43pdhZ5 — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) April 29, 2024

Dans un message publié ce week-end sur Threads, Riley a indiqué que Delta pour iPad serait lancé avec la prochaine mise à jour majeure de l'application :

Nous travaillons dessus depuis un certain temps, et c'est presque terminé, il ne reste plus qu'à terminer les skins des contrôleurs et à corriger les derniers bugs



Nous n'avons pas donné la priorité à l'iPad car nous avions l'intention de lancer l'application dans l'UE avec AltStore PAL (qui ne prend pas en charge l'iPad).



Évidemment, les plans ont changé quand Apple a modifié ses règles, donc nous donnons la priorité à l'iPad maintenant et il viendra avec la prochaine mise à jour majeure de Delta (1.6).

Malheureusement, nous ne savons pas si le développeur Riley Testut a prévu de porter Delta sur l'iPad en Europe. Actuellement, les européens doivent passer par le magasin tiers AtlStore PAL pour ensuite pouvoir télécharger Delta. Cela lui permet de facturer 1,5 € aux utilisateurs. Mais, comme le rappelle Testut, il reste limité à l'iPhone.



Hors UE, Delta est disponible gratuitement sur l'App Store - et vous pouvez soutenir le travail de Riley via Patreon.

Télécharger Delta

Pour télécharger Delta, il y a donc deux solutions selon votre région. Au sein de l'Union européenne, il faut passer par AltStore PAL, et donc d'abord installer AltStore via le site https://altstore.io depuis votre iPhone.



Les autres peuvent utiliser le lien App Store ci-dessous. Relisez notre article du test de Delta pour découvrir notre avis sur cet émulateur de jeux NES, SNES, N64, DS et Game Boy !

Télécharger l'app gratuite Delta