AltStore PAL est le premier store alternatif avec l'émulateur Delta !

La première place de marché d'applications a été lancée aujourd'hui dans l'Union européenne, sous le nom d'AltStore PAL. S'il s'agit techniquement du second, le premier, Mobivention, ne concernait que les entreprises.



Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps auront reconnu AltStore du développeur Riley Testut, mais cette fois disponible de manière officielle.

C'est quoi AltStore PAL ?

AltStore PAL est une application open-source conçue pour distribuer des applications de développeurs indépendants. Au lancement, elle propose deux applications, dont Delta, l'émulateur de jeux NES, SNES et N64 qu'on avait présenté dans sa version sideloadée, et Clip, le gestionnaire de presse-papiers avancé. Delta est également lancé sur l'App Store en dehors de l'Union européenne, mais en France, comme dans les autres pays de l'UE, il faut le télécharger sur AltStore. Dommage, surtout que les fonctionnalités de Delta sont incroyables comme le support des manettes, la compatibilité AirPlay pour jouer sur sa télévision ou une Apple TV, et plus encore.

Comment ça marche AltStore ?

Testut précise qu'une fois que AltStore PAL sera complètement stabilisé, les développeurs d'applications tierces pourront soumettre leurs applications pour qu'elles soient distribuées en dehors de l'App Store. La place de marché est conçue pour être décentralisée, sans répertoire, de sorte que les développeurs devront faire l'autopromotion de leurs applications et diriger les utilisateurs vers leurs sites web pour installer une application par l'intermédiaire de l'AltStore.



Concrètement, les développeurs devront créer une source via un fichier JSON contenant les métadonnées, avant de le publier sur une URL publique. Ensuite, les utilisateurs devront ajouter cette source à AltStore, comme on peut le faire sur Cydia pour le jailbreak. C'est un peu plus complexe, cela ne touchera donc pas la majorité des clients Apple.



Tout est expliqué sur la page de support.

Le prix d'AltStore

La distribution d'applications par l'intermédiaire de l'AltStore est gratuite, mais il faut rappeler que les applications qui enregistrent plus d'un million de premières installations annuelles devront payer à Apple une taxe de 0,50 euro au titre de la technologie de base. En revanche, les App Store alternatifs doivent payer cette redevance pour chaque installation, dès la première. AltStore est donc facturé 0,50 euro chaque fois qu'il est installé. Pour pouvoir payer cette redevance, Testut facture 1,50 euro par an pour l'accès à AltStore PAL.

Testut travaille sur AltStore PAL depuis qu'Apple a annoncé son intention de se conformer à la DMA avec notamment les App Store tiers (le sideloading officiel), il était apparemment prêt depuis le 5 mars et le lancement d'iOS 17.4.



Pour télécharger AltStore, rendez-vous sur https://altstore.io depuis votre iPhone. Dites-nous si vous avez l'intention d'utiliser cette plateforme et n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience.