Notre avis sur l'émulateur Delta de jeux Nintendo sur iOS

Depuis hier, l'émulateur Delta de Riley Testut est disponible sur l'App Store, huit ans après avoir fait son apparition via une méthode non officielle. Accessible depuis le magasin alternatif AltStore PAL, Delta l'est aussi hors Europe, mais directement dans le magasin d'Apple. La loi DMA de l'UE devait nous profiter, c'est finalement le contraire car nous devons payer AltStore pour télécharger ensuite Delta. Les américains, canadiens et autres peuvent l'avoir gratuitement sans détour.

Il y a dix ans, le développeur Riley Testut s'est fait connaitre avec l'émulateur GBA4iOS sur App Store, et comme il était contraire aux règles à l'époque, Apple l'a rapidement dégagé. Mais depuis le 5 avril, Apple a soudainement fait marche arrière et a déclaré qu'elle autorisait les émulateurs de jeux rétro sur l'App Store.

Après quelques petits émulateurs comme Emu64 XL, iGBA et Bimmy, Delta est le vrai premier grand émulateur de l'App Store. Soigné, complet et entièrement gratuit, il est indispensable pour tous ceux qui aiment les anciennes consoles de Nintendo. En effet, Delta prend en charge les consoles Game Boy, NES, SNES, Nintendo 64 et Nintendo DS. Mieux, pour chaque console, Delta se transforme avec un skin parfait pour immerger le joueur.

Voici la liste complète :

Nintendo Entertainment System (NES)

Super Nintendo Entertainment System (SNES)

Nintendo 64 (N64)

Game Boy / Game Boy Color (GBC)

Game Boy Advance (GBA)

Nintendo DS (DS)

Mais comment Testut a-t-il fait pour offrir un si bon émulateur open-source en si peu de temps ? Il l'a créé en 2016 et n'a eu de cesse que de l'améliorer depuis en ajoutant un tas d'options. Nous avions testé Delta à l'époque, et il est toujours aussi excellent aujourd'hui, même meilleur grâce à une compatibilité élargie pour les jeux, mais aussi les manettes les plus courantes.



Les manettes compatibles :

Manettes Nintendo Switch Pro, Joy-Cons

Manettes Nintendo Switch Online (NES, SNES, N64)

PS4, PS5

Xbox One S, Xbox Series X

Contrôleurs de jeu MFi

Claviers Bluetooth et filaires

Ne vous inquiétez pas, Delta fonctionne parfaitement via l'écran tactile, mais certains titres sont bien plus maniables avec un contrôleur. L'application prend en charge les sauvegardes synchronisées entre les appareils, les codes codes de triche Game Genie et GameShark, une fonction d'avance rapide pour accélérer dans certains titres, le 3D Touch et plus encore comme AirPlay pour jouer sur grand écran.

Mieux, lorsque vous importez un jeu (un fichier ROM à récupérer sur le web si vous avez le jeu original pour être dans la légalité), Delta détecte automatiquement la pochette appropriée et ajoute des raccourcis pour accéder aux jeux récents et favoris.



99 % des jeux tournent sans aucun problème ni ralentissement, et les personnes ayant possédé l'une de ces consoles retrouveront rapidement leurs habitudes.

Comment ajouter un jeu dans Delta

Au départ, aucun jeu n'est inclus dans Delta, mais il peut ouvrir des fichiers zippés téléchargés sur iCloud Drive, Dropbox ou Google Drive. Les règles de l'App Store d'Apple autorisent les "applications d'émulation de consoles de jeux rétro" et Apple précise que les développeurs sont tenus de s'assurer que leur logiciel est conforme à "toutes les lois applicables". Autrement dit, il ne doit pas inclure de jeux dont il ne possède pas la licence. C'est aux joueurs de se débrouiller, comme dans tout bon émulateur.

Les ROM sont des fichiers spéciaux contenant les données d'un jeu. Il existe de nombreuses façons d'obtenir le fichier ROM d'un jeu, un outil comme GB Operator permet d'en créer à partir d'une cartouche. Sinon, en ligne, il y a à peu près tout ce que vous pouvez imaginer comme jeux (Super Mario, Zelda, Mario Kart, GoldenEye, etc).

Une fois que vous avez une ROM, vous pouvez l'ajouter à votre bibliothèque en appuyant sur "+" dans le coin supérieur droit de l'écran principal de Delta. La ROM doit avoir l'une des extensions de fichier prises en charge ci-dessous.

Consoles Formats NES .nes SNES .smc, .sfc, .fig Game Boy .gb Game Boy Color .gbc Game Boy Advance .gba Nintendo DS .ds, .nds Nintendo 64 .n64, .z64 Sega Genesis .gen, .bin, .md, .smd

Pour télécharger Delta, il y a deux solutions selon votre région. Au sein de l'Union européenne, il faut passer par AltStore PAL, et donc d'abord AltStore via le site https://altstore.io depuis votre iPhone.



Si vous habitez ailleurs sur la planète, vous pouvez utiliser le lien App Store ci-dessous. Allez, c'est le moment de tester Delta !

