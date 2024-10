iGBA : l'émulateur Game Boy débarque sur l'App Store ! (màj)

Après Emu64 XL, l'App Store accueille un second émulateur de manière officielle, iGBA ! Comme son nom l'indique, il s'agit de faire tourner les jeux de Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advanced sur une autre machine, en l'occurrence ici l'iPhone et l'iPad. Grâce à la modification du règlement de l'App Store, vous n'avez plus à vous dépêcher pour télécharger iGBA, ni à passer par le jailbreak de votre appareil.



Apple a retiré l’émulateur pour violation des droits d’auteur. C’était sûr.

Apple a indiqué qu’iGBA respectait bien les nouvelles règles de l’App Store, mais qu’ayant appris qu’il s’agissait d’une copie de GBA4iOS, elle l’a retiré.

Un émulateur de Game Boy chez Apple

iGBA est un émulateur rétro très léger conçu pour vous ramener à l'âge d'or du jeu avec la légendaire console portable de Nintendo, la Game Boy. Pour revivre la nostalgie de votre enfance, quoi de mieux que de retrouver tous les classiques de la Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance, le tout dans le confort de votre appareil iOS.

Avec iGBA, vous vivrez une expérience d'émulation sans précédent. Son interface élégante et minimaliste n'est pas seulement visuellement agréable ; il est également incroyablement intuitif, vous permettant de vous plonger dans vos jeux préférés sans tracas ni distractions. Sa conception légère garantit des performances fluides même sur les appareils aux ressources limitées, ce qui signifie que vous pouvez profiter de vos jeux rétro sans vous soucier des problèmes de décalage ou de performances.

iGBA profite donc qu'Apple ait récemment modifié les règles pour autoriser les émulateurs de jeux sur App Store. Si le développeur de PPSSPP se posait encore des questions cette semaine, Mattia La Spina n'a pas attendu et a, semble-t-il, trouvé claire la directive 4.7 des App Store Review Guidelines.



Le changement, qui autorise spécifiquement les applications à exécuter des "logiciels qui ne sont pas intégrés dans le binaire", inclut les "applications d'émulation de consoles de jeux rétro" et les "jeux en streaming" pour le cloud gaming. Il ne vous reste qu'à ajouter des ROMs pour en profiter pleinement.

Basé sur GBA4iOS

Pour créer iGBA, le développeur italien est parti d'une ancienne version de GBA4iOS, un émulateur qui a déjà fait plusieurs apparitions sur l'App Store par le passé. Mais à chaque fois, l'application a été rapidement supprimée par Apple. Si c'est une bonne nouvelle pour les joueurs mobiles, pas sûr que cela plaise aux concepteurs de GBA4iOS.



: Riley Testut, le développeur de GBA4iOS et de plusieurs émulateurs accessibles via Delta, a confirmé que son travail a été volé :

Apple a apparemment approuvé une contrefaçon de CBA4IOS - le prédécesseur de Delta que j'ai créé au lycée - dans l'App Store. Je n'ai donné à personne l'autorisation de le faire, et pourtant il est maintenant en tête des classements (malgré le fait qu'il soit rempli de publicités et de traçage).

Je me suis souvent tue au cours du mois dernier... mais cela me frustre vraiment. Je suis très content qu'App Review existe pour protéger les consommateurs des arnaques et des escroqueries.



Pour être clair, je ne suis pas en colère contre le développeur. Je suis furieux qu'Apple ait pris le temps de changer les règles de l'App Store pour autoriser les émulateurs, et qu'elle ait ensuite approuvé une copie de ma propre application - même si j'ai été prêt à lancer @altstoreio avec Delta *depuis le 5 mars*

En tout cas, après avoir lancé iGBA sur iOS, vous pourrez simplement ajouter vos ROMs dans le répertoire éponyme créé dans l’application Fichiers d’Apple.



Attention toutefois, si le concept d'émulation lui-même est légal, pour rester dans le cadre de la loi, les utilisateurs doivent posséder les cartouches, disquettes, CD ou autre copie numérique originale des jeux qu'ils souhaitent utiliser dans l'émulateur.



En plus de sa capacité à exécuter des jeux Game Boy en tout genre, iGBA propose également une multitude d'options de configuration qui vous permettent de personnaliser l'expérience. Des paramètres de contrôle aux options d’écran et de son, vous avez un contrôle total sur la façon dont vous souhaitez jouer à vos jeux rétro préférés. Le tout est extrêmement fluide.



On attend désormais Delta (SNES, N64, etc) et autre PPSSPP !

Télécharger l'app gratuite iGBA