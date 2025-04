Game of Thrones: Kingsroad débarque sur iPhone !

Après un aperçu prometteur, Game of Thrones: Kingsroad se dévoile davantage avant sa sortie mondiale le 21 mai sur mobile et PC. Mieux, Netmarble enrichit l’expérience avec le Chapitre 3, plongeant les joueurs dans les tumultueuses Terres de l’Orage sous l’égide de Stannis Baratheon. Les fans de God of War et autre Monster Hunter devraient y jeter un oeil.

Découvrez le jeu Game of Thrones: Kingsroad

Si vous aviez manqué son annonce, Game of Thrones: Kingsroad est un RPG d’action-aventure où vous incarnez l’héritier de la Maison Tyre, une famille nordique originale anéantie. Démarrant dans les contrées rudes et glacées du Nord, vous tracez votre propre voie à travers un monde immersif mêlant nouvelles intrigues et lore emblématique de la série.

Choisissez parmi trois classes – Chevalier, Mercenaire ou Assassin – chacune offrant une approche unique du combat. Le système en temps réel privilégie réflexes rapides, positionnement stratégique et parades bien placées. L’univers, conçu pour l’exploration, propose dès le lancement des lieux majeurs gorgés de quêtes secondaires et de détails visuels fidèles à l’esthétique de Game of Thrones. Regardez la vidéo officielle pour vous rendre compte de la qualité graphique de ce jeu qui pourrait bien plaire aux fans de God of War :

Le Chapitre 3 introduit des développements narratifs, des quêtes inédites et des territoires hostiles, centrés sur la forteresse des Baratheon. Cette région, marquée par les ambitions de Stannis pour le Trône de Fer, déborde de tensions et de conflits. Attendez-vous également à un matchmaking amélioré, de nouvelles zones et une expérience globale peaufinée.



Le jeu est très bon, l’histoire est intéressante et bien écrite, la bande-son et les doublages sont prenants, la personnalisation des personnages est utile et la réalisation de grande qualité. On a là un grand titre, bien mieux que Au-delà du Mur par exemple, mais pay-to-win. Il faut passer à la caisse ou patienter, ce qui est très frustrant. Mais, sait-on jamais, cela pourrait évoluer d'ici le lancement mondial.

Disponible le 21 mai

Sur iOS et Android, préinscrivez-vous pour obtenir des récompenses exclusives le jour J. Sur Steam, le Pack Fondateur offre un accès anticipé et un avantage sur le champ de bataille. Game of Thrones: Kingsroad sortira mondialement le 21 mai.

Télécharger le jeu Game of Thrones: Kingsroad